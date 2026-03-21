Cuca fala sobre caso de estupro na Suíça ao ser apresentado pelo Santos

Cuca foi apresentado como técnico do Santos na sexta-feira. RAUL BARETTA / Santos FC

Cuca foi apresentado como o novo técnico do Santos na sexta-feira (20) em coletiva de imprensa realizada no CT Rei Pelé. Na ocasião, o treinador de 62 anos falou sobre o caso de 1987, na Suíça, em que ele foi condenado, junto a outros atletas do Grêmio, pelo estupro de uma adolescente de 13 anos quando jogava pela equipe gaúcha. Cuca teve a pena anulada em 2024.

— Eu, desde 1987, quando era menino e jogava no Grêmio e teve esse episódio de assédio, dirigi diversas equipes e, na verdade, eu nunca dei a importância devida a esse tema, porque era um tema que ficou apagado por 30 e tantos anos. Eu sequer sabia que teve julgamento, sequer um advogado esteve, isso já foi falado um milhão de vezes — explicou.

Em 2023, o treinador foi contratado pelo Corinthians, o que gerou uma grande repercussão negativa por parte da torcida. A passagem pela equipe do Parque São Jorge durou apenas dois jogos.

— Quando fui ao Corinthians, teve aquela enxurrada, tudo aquilo que aconteceu. Me reuni com minha família, minhas filhas, minha mulher, e falei: vamos resolver. Fomos atrás do problema no Exterior, fizemos tudo que um ser humano pode fazer para reabrir o processo e não conseguimos mais do que tudo que foi feito, que foi a anulação, que foi paga uma indenização, que foi trazer para casa a dignidade de um homem, que, no caso, me machucou bastante — completou.

Ainda sobre o episódio, Cuca ressaltou a sua posição de combater a violência contra a mulher e de lutar pela pauta.

— Eu entendo diferente hoje: a pessoa não quer saber do Cuca, do problema, quer saber da causa. Fui entender isso falando com pessoas, com mulheres. Elas querem saber o que o Cuca faz pela causa e eu faço muita coisa, mas não sou de ficar falando, não coloco em rede social nenhuma o que faço. Eu me afastei do futebol um ano para poder resolver isso, gastei muito dinheiro para resolver. Hoje faço palestras, reuni Athletico, Coritiba, Paraná, bases, com o feminino junto, discutindo o tema. Eu promovi cursos, banquei de arbitragem feminina, para que tenha mais inclusão na arbitragem — contou.

O técnico ainda refletiu sobre a importância de os homens se posicionarem e contribuírem para a redução dos feminicídios:

— Eu faço muita coisa por isso porque entendo que hoje existem cinco vítimas mulheres por dia por feminicídio no Brasil. Tem 20 milhões de mulheres que sofrem algum tipo de abuso no mundo e cabe aos homens, não só a mim, que estou aqui na frente do microfone, tenho obrigação de tentar me incluir neste processo e ajudar para que isso diminua, porque acabar é difícil. O que falo hoje, falo para muitos amigos meus: o que pudermos fazer para diminuir o feminicídio, temos que fazer.

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A estreia de Cuca no comando do Santos será neste domingo (22), às 16h, no Mineirão, válido pela oitava rodada do Brasileirão.

Relembre o caso

Em 1987, durante passagem do Grêmio pela Europa, Alex Stival, o Cuca, Henrique Arlindo Etges, Eduardo Hamester e Fernando Castoldi foram detidos, acusados de manter sem consentimento relações sexuais com uma adolescente de 13 anos na Suíça. O caso, que ficou conhecido como Escândalo de Berna, aconteceu em um hotel da cidade. A garota foi à porta do quarto dos jogadores para pedir autógrafos, quando foi levada para dentro do local e abusada.

A Justiça condenou Cuca e os demais pelo episódio. No entanto, os condenados nunca cumpriram pena e o crime prescreveu em 2004. Em 2023, após sair do Corinthians sob protestos da torcida, Cuca contratou advogados e reabriu o processo. Alegando que o então jogador não teve, à época, um representante legal no julgamento, a defesa pediu que o caso fosse revisto.

Como o crime já havia prescrito, determinou-se apenas que a pena de Cuca fosse anulada. Foi determinada ainda uma indenização de 13 mil francos suíços (R$ 75 mil) — atualizada para 9,5 mil francos suíços (R$ 54,8 mil) após cumprimento de despesas.