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Quando jogava no Grêmio

Cuca fala sobre caso de estupro na Suíça ao ser apresentado pelo Santos

Técnico foi condenado pelo crime contra uma adolescente de 13 anos na Suíça em 1987; a pena foi anulada em 2024

Estadão Conteúdo

Victor Fardin

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS