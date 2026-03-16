Cruzeiro anuncia demissão de Tite após novo tropeço no Brasileirão

O trabalho de Tite no Cruzeiro chegou ao fim neste domingo. O comandante foi demitido do clube celeste após novo tropeço pelo Campeonato Brasileiro, um empate por 3 a 3 com o Vasco, no Mineirão. O resultado deixou a equipe mineira na vice-lanterna, com apenas três pontos.

"O Cruzeiro informa que decidiu pelo encerramento do trabalho de Tite como treinador da equipe. Junto ao técnico também deixam o clube os auxiliares Matheus Bachi, Vinicius Bergantin e o preparador físico Fabio Mahseredjian. Agradecemos aos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais", informou o clube de Belo Horizonte.

Há uma semana, o Cruzeiro conquistou o título mineiro ao superar o Atlético-MG na decisão. Nem mesmo com o recente troféu Tite resistiu.

O treinador havia ficado pouco mais de um ano longe do futebol por questões de saúde mental, recusou propostas em 2025 e tinha a ambição de dirigir uma equipe estrangeira neststa temporada. No entanto, foi seduzido pelo projeto celeste, que vinha de uma boa campanha no Brasileirão sob o comando do português Leonardo Jardim, hoje no Flamengo.

Ao longo de pouco mais de três meses de trabalho, Tite somou 17 partidas pelo Cruzeiro, com oito vitórias, dois empates e sete derrotas.

Após o empate com o Vasco, o vice-presidente Pedro Junio foi à sala de entrevistas coletivas e comunicou a saída de Tite. O dirigente pediu desculpas à torcida cruzeirense pela má campanha no Brasileirão.

"Não é digno do nosso torcedor a campanha que a gente vem fazendo. A gente agradece o Tite e toda a sua comissão pelo serviço prestado ao Cruzeiro, foram de entrega e dedicação, mas os nossos resultados e o nosso desempenho nos faz tomar essa decisão da troca", explicou Junio.