Criadoras de conteúdo simplificam o futebol e atraem mulheres para o esporte

Malu Paris (E) e Helo Lang são produtoras de conteúdos de futebol. Malu Paris / Helo Lang / Arquivo Pessoal

Entender o futebol do zero — o que é impedimento, quais são as posições em campo ou até quanto tempo dura uma partida — ainda é um desafio para muitas mulheres. Nas redes sociais, criadoras de conteúdo têm se dedicado a ensinar o básico do esporte de forma didática e acessível.

Seja por meio de analogias com maquiagem ou de explicações diretas, esses conteúdos ajudam a traduzir o futebol para iniciantes e criam identificação.

O retorno aparece nas mensagens de seguidoras que dizem conseguir acompanhar uma partida e se posicionar sobre o esporte.

De onde vem a ideia

Heloisa decidiu explicar do básico: quanto tempo tem uma partida, quais as posições dos jogadores, etc. Helo Lang / Arquivo Pessoal

A vontade de ensinar futebol costuma partir de experiências parecidas. Sem amigas que acompanhassem os jogos, Heloisa Lang, 28 anos, criadora de conteúdo, decidiu começar a produzir vídeos para as redes sociais em maio de 2025.

A própria trajetória ajudou a definir o caminho. Sobre a adolescência, ela relembra:

— Sempre fui a única menina que gostava de futebol. Jogava com meus primos, com meu pai...

Quando o tema surgia, vinha acompanhado de cobrança:

— Não bastava eu gostar. Eu tinha de provar. Eu tinha de entender de tudo.

Foi a partir dessa percepção que surgiu a ideia de fazer diferente: explicar sem pressupor conhecimento e sem transformar o interesse em teste.

Muitas dessas iniciativas começam em situações cotidianas, como tentar traduzir o jogo para alguém próximo. A partir daí, cada uma desenvolve sua própria forma de ensinar.

Traduzindo o futebol

Quando começou a produzir conteúdo, Heloisa partiu do ponto mais básico: explicar futebol para quem nunca teve contato com o esporte — quanto tempo dura uma partida, o que os atletas fazem em cada posição, como funcionam os campeonatos.

Isso implica retomar temas com frequência e acompanhar o ritmo de quem chega.

— Chega muita gente nova o tempo todo, então eu volto e explico de novo — conta.

Os conteúdos também acompanham o calendário do esporte:

— Tá começando campeonato? Eu explico o que é, como funciona, pra pessoa conseguir acompanhar.

Funciona na prática

Mais do que organizar informação, o que ela constrói é uma linha de aprendizado. Ao transformar dúvidas em conteúdo, Heloisa também muda a relação dessas espectadoras com o futebol — que passam a participar da conversa com mais segurança.

Entre os retornos que recebe nas redes, estão relatos de mulheres que passaram a entender o jogo a partir dos vídeos. Um desses exemplos é o da fisioterapeuta Morgana Oliveira, 28 anos, que encontrou no conteúdo uma ferramenta para a própria formação profissional.

— Minha história com o conteúdo da Helô começou por uma necessidade profissional. Quando decidi me especializar em fisioterapia esportiva, entendi que não bastava saber só a teoria; eu precisava compreender o esporte que meus pacientes vivem. Foi assim que encontrei o perfil dela — conta.

— O que me cativou de cara foi a didática e a paciência. Em um ambiente historicamente dominado por homens, ela explica o jogo de um jeito que nos inclui. Levei o aprendizado tão a sério que até separei um caderno para anotar as dicas — complementa.

Anotações da Morgana. Morgana Oliveira / Arquivo Pessoal

Segundo Morgana, os efeitos do aprendizado vão além da vida profissional e atravessam também relações pessoais.

— O impacto mais bonito não foi no consultório, foi na minha casa. Graças ao que aprendi com ela, hoje tenho uma conexão com o meu pai que não tínhamos antes. Agora sentamos juntos para assistir aos jogos, comentamos as jogadas e compartilhamos esse momento.

— O trabalho da Helô não ensina só futebol; ele devolve para nós, mulheres, um espaço que é nosso por direito e cria pontes que eu nem imaginava. Hoje eu indico o canal dela para todas as minhas amigas — finaliza.

Quando maquiagem vira linguagem de jogo

Malu Paris utiliza a maquiagem para explicar sobre futebol. Malu Paris / Arquivo Pessoal

Foi por um caminho diferente que Malu Paris, 20 anos, criadora de conteúdo, chegou à mesma proposta. A ideia surgiu em uma situação comum: a dificuldade de explicar o jogo para alguém que não conseguia acompanhar.

— Ela (amiga da Malu) não entendia, não entendia… aí eu pensei: vou deixar fácil — lembra.

A saída foi mudar a lógica da explicação. Em vez de insistir nos termos do futebol, Malu buscou uma referência mais próxima e encontrou na maquiagem um ponto de partida.

A primeira tentativa foi despretensiosa, em um perfil mais fechado. Com a repercussão, os vídeos migraram para a conta principal.

Conceitos do futebol passaram a ser traduzidos em analogias com produtos e etapas da maquiagem. Para Malu, não há contradição entre os dois universos:

— Eu sempre gostei de maquiagem, de vestido… e sempre gostei de futebol também.

O retorno do público reforça a proposta: mais meninas dizem se sentir confiantes e afirmam que agora entendem o jogo.

O futebol como espaço possível

O impacto desse tipo de conteúdo aparece na forma como essas mulheres passam a se relacionar com o futebol. Entender o jogo deixa de ser uma barreira e vira ponto de partida: acompanhar partidas, reconhecer jogadas, comentar com segurança.

Mais do que ensinar regras, essas criadoras ampliam quem participa desse espaço. Com mais informação e confiança, cresce a presença feminina não só nas redes, mas também nas conversas, nas arquibancadas e nas formas de viver o futebol.