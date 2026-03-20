CORREÇÃO: Sul-Americana: Santos de Neymar estreia na altitude e São Paulo começa no Uruguai

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Foram definidas nesta quinta-feira as chaves da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O evento foi realizado na cidade de Luque, no Paraguai, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Sete brasileiros vão participar do torneio em 2026: São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Vasco e Botafogo.

A primeira rodada será disputada entre 7 e 9 de abril. O São Paulo estreia contra o Boston River, em Montevidéu, casa dos adversários. Integrante do Grupo B, encara também OHiggins, do Chile, e Millonarios, da Colômbia

Já o Santos de Neymar está no Grupo D e começa a jornada na altitude de Cuenca no Equador, onde enfrenta o Deportivo Cuenca. A chave ainda tem San Lorenzo-ARG e Recoleta-PAR.

No Grupo E, o Botafogo, eliminado da pré-Libertadores estreia em duelo com o Caracas, no Rio. Já o Grêmio, integrante do Grupo F, pega o City Torque, no Uruguai, enquanto o Red Bull Bragantino visita o Carabobo na Venezuela, pelo Grupo H.

Veja os grupos da Copa Sul-Americana:

Grupo A: América de Cali-COL, Tigre-ARG, Macará-EQU e Alianza Atlético-PER.

Grupo B: Atlético Mineiro, Ciencieano-PER, Puerto Cabello-VEN e Juventud-URU

Grupo C: São Paulo, Millonarios-COL, Boston River-URU e OHiggins-CHI.

Grupo D: Santos, San Lorenzo-ARG, Deportivo Cuenca-EQU e Recoleta-PAR.

Grupo E: Racing-ARG, Caracas-VEN, Indepediente Petrolero-BOL e Botafogo.

Grupo F: Grêmio, Palestino-CHI, Montevideo City Torque-URU e Deportivo Riestra-ARG.

Grupo G: Olimpia-PER, Vasco, Audax Italiano-CHI e Barracas Central-ARG