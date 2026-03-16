Coritiba vence a primeira em casa no reencontro com o Remo no Brasileirão

No reencontro de dois times vindo da Série B ano passado, o Coritiba se deu melhor e venceu por 1 a 0 o Remo, neste domingo, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Pedro Rocha, ex-remista. Esta foi a primeira vitória do Coxa diante de sua torcida, ficando em sexto lugar com 10 pontos. Ainda sem vencer, o Remo segue na zona de rebaixamento, com três pontos.
O Coritiba faz uma campanha regular, inclusive, com boas apresentações fora de casa, com vitórias sobre Cruzeiro (2 a 1) e Corinthians (2 a 0). O Remo ainda tenta se organizar após a saída de José Carlos Osório e deve dar muito trabalho ao técnico Léo Condé. Na última rodada tinha perdido, em casa, para o Fluminense por 2 a 1.
Apoiado por sua torcida o Coritiba tentou tomar as iniciativas ofensivas desde o início de jogo. Até teve maior domínio de bola, finalizou mais e conseguiu marcar seu gol. Ele saiu aos 23 minutos, num roubada de bola de JP Charmont pelo lado direito e fez o cruzamento. O artilheiro Pedro Rocha apareceu no meio da pequena área e completou de primeira.
Com maior volume, o Coritiba ainda criou outras chances, exigindo duas boas defesas do goleiro Marcelo Rangel. Além disso, aos 41 minutos, ele fez uma espetacular defesa após cabeçada de Sebátian Gomez. Rangel saltou na bola e a pegou com um tapa do lado da trave direita.
O Remo voltou mais adiantado no segundo tempo na expectativa de aproveitar a velocidade de Alef Manga e Jajá. Mas, de prático, pouco produziu e finalizou. O Coritiba ainda teve uma 'chance de ouro', aos 37, com Sebástian Gomez, que entrou na área pelo lado esquerdo e soltou a bomba, mas Marcelo Rangel espalmou para escanteio.
Pela sétima rodada, o Coritiba vai até o interior paulista para enfrentar o Mirassol, quarta-feira, às 20 horas. O Remo vai fazer outro jogo como visitante, pegando o Flamengo no Maracanã, quinta-feira, às 20 horas.
FICHA TÉCNICA
CORITIBA 1 X 0 REMO
CORITIBA - Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Wallisson (William Oliveira), Sebastián Gómez (Thiago Santos) e Josué (Vini Paulista); Lucas Ronier, Pedro Rocha (Fabinho) e Breno Lopes (Lavega). Técnico: Fernando Seabra.
REMO - Marcelo Rangel; João Lucas (Marcelinho), Marllon, Tchamba (José Welison) e Sávio (Kayky Almeida); Picco (Jáderson), Zé Ricardo, Vitor Bueno e Patrick (Yago Pikachu); Alef Manga e Jajá. Técnico: Léo Condé.
GOL - Pedro Rocha, aos 23 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Sebástian Gomez e Lucas Ronier (Coritiba). João Lucas, Jajá e Marllon (Remo).
ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).
RENDA - R$ 917.730,00.
PÚBLICO - 28.404 torcedores.
LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).