Corinthians vence a oitava seguida e se aproxima do top 4 do NBB 

Thomas marcou 25 pontos. Beto Miller / Corinthians/Divulgação

Em uma grande fase no Novo Basquete Brasil (NBB), o Corinthians superou o Bauru Basket por 104 a 81, nesta sexta-feira (13), em São Paulo, e se aproximou do top 5 da fase regular.

Com oito vitórias seguidas, o time comandado por Jece Lima tem 73,3% de aproveitamento em 30 jogos, contra 75% em 28 partidas do Minas Tênis Clube, que é o quarto colocado.

Dominante nos dois lados da quadra, o time da casa tomou o controle do jogo, construiu vantagem confortável e confirmou o triunfo.

O ala estadunidense Davaunta Thomas foi o principal pontuador do Corinthians com 25 pontos, além de cinco rebotes e cinco assistências. Destaque também para outro jogador nascido nos EUA, Elyjah Clark, que anotou 19 pontos, sendo 15 deles no terceiro período.

Clark foi decisivo. Beto Miller / Corinthians/Divulgação

— Encaramos esse jogo da mesma forma que encaramos todos os jogos, com confiança, só precisamos estar prontos para jogar. É diferente para mim atuar como armador, mas estou aprendendo no decorrer das partidas. Às vezes eu gosto, mas, em outros momentos, é difícil. Nosso time fez um grande trabalho permanecendo unido hoje, e jogamos bem como equipe —disse o ala de 27 anos.

Pelo Bauru Basket, que perdeu uma invencibilidade de sete jogos, o pivô Andrezão alcançou o 19º duplo-duplo na temporada, com 23 pontos e 10 rebotes. Já o ala-armador Eugeniusz anotou 21 pontos.

Na classificação, o Bauru é oitavo colocado com 59,4% de aproveitamento em 32 jogos.

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