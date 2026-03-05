Corinthians negocia com Talleres para pagar R$ 34 milhões por Garro e evitar transfer ban

O Corinthians avançou nas negociações com o Talleres para encerrar a disputa envolvendo a contratação do meia Rodrigo Garro e evitar um novo transfer ban da Fifa. O clube brasileiro sinalizou com o pagamento de aproximadamente US$ 4 milhões (cerca de R$ 22,5 mi) à vista aos argentinos, além da quitação do restante da dívida de forma parcelada. No momento, as partes discutem os prazos e os valores das parcelas que completarão o acordo.

A dívida teve origem em um processo aberto pelo Talleres na Fifa. Em fevereiro do ano passado, a entidade máxima do futebol condenou o Corinthians a pagar US$ 3,6 milhões (R$ 18,8 milhões), além de uma multa de US$ 722 mil (R$ 3,7 milhões) e juros de 18% a partir de de 17 de janeiro de 2024, quando o atleta foi contratado, ao ano até a quitação do débito. O Estadão apurou que, no total, a pendência com o clube argentino atualmente é de aproximadamente US$ 6,5 mi (R$ 34 mi).

A divergência surgiu porque o Talleres entendia ter direito a receber US$ 612 mil referentes a despesas operacionais e impostos da transferência. O Corinthians, por sua vez, contestava a obrigação de arcar com esse valor, o que acabou atrasando a regularização do jogador no início de 2024.

Na época da contratação, em janeiro do ano passado, o Corinthians já havia desembolsado US$ 4 milhões à vista  cerca de R$ 20,1 milhões na cotação daquele momento  como parte do acordo firmado com o Talleres pela compra do meia.

Ao acionar a Fifa, o clube argentino também solicitou o pagamento antecipado de US$ 3 milhões, referentes às parcelas do contrato que ainda venceriam. O pedido se baseou em uma cláusula que previa que, em caso de inadimplência, todas as prestações restantes poderiam ser cobradas de forma imediata.

Em fevereiro deste ano, o presidente do Corinthians, Osmar Stábile, viajou à Argentina para resolver o imbróglio. Ele se reuniu com Andrés Fassi, mandatário do Talleres, e os dirigentes debateram a melhor forma de encerrar a disputa. A conversa foi considerada positiva, mas sem um acordo definido.

O acordo com o Talleres é uma das prioridades da diretoria do Corinthians, que em janeiro desembolsou R$ 41,6 milhões para findar a dívida com o Santos Laguna, do México, para se livrar do transfer ban depois de ficar impedido de registrar novos atletas por quatro meses.