Corinthians está na lista dos 50 maiores devedores de impostos municipais de São Paulo

O Corinthians é o 37º colocado da lista dos 50 maiores devedores de impostos municipais de São Paulo, divulgada pela Prefeitura da capital paulista nesta terça-feira, 24. De acordo com as informações publicadas no site oficial do município, a dívida ativa do clube está na casa dos R$ 450 milhões.

A medida tomada pelo poder municipal tem como base uma determinação da Câmara. A partir de agora, essa lista será atualizada mensalmente e ficará disponível no site dividaativa.prefeitura.sp.gov.br.

Quem lidera a lista de devedores da prefeitura é o Grupo Itaú, com uma dívida de cerca de R$ 20 bilhões. Também aparece no ranking o Jockey Club de São Paulo, com valores devidos na ordem de R$ 859 milhões.

De acordo com a Prefeitura, para chegar a essa somatória foram reunidas dívidas ligadas a débitos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa e consolidados com base no CNPJ, mesmo que haja garantias (como bens móveis e imóveis) ou que a obrigação de pagamento da dívida tenha sido suspensa judicialmente.

No último balancete disponibilizado pelo Corinthians, que apresentou as contas até novembro de 2025, o clube tinha uma dívida total de R$ 2,8 bilhões, o que corresponde ao passivo de R$ 2,151 bilhões somado a R$ 661 milhões devidos à Caixa Econômica Federal pelo financiamento da Neo Química Arena.