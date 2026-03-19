Coreia do Norte se classifica para Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil

A Coreia do Norte garantiu sua classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, nesta quinta-feira (19), após derrotar Taiwan na Copa da Ásia, na Austrália.

A última participação das norte-coreanas em um Mundial remonta a 2011, na Alemanha.

A Coreia do Norte derrotou Taiwan por 4 a 0 em uma partida de repescagem que reuniu as equipes eliminadas nas quartas de final da Copa da Ásia. No outro confronto dessa repescagem, as Filipinas asseguraram uma vaga na Copa do Mundo ao derrotar o Uzbequistão por 2 a 0.

As quatro semifinalistas da Copa da Ásia (Austrália, China, Japão e Coreia do Sul) também estarão presentes no torneio no Brasil.

A final do campeonato asiático será disputada no sábado entre Austrália e Japão.

A Coreia do Norte, que tem se tornado uma potência nos últimos tempos nas categorias de base do futebol feminino, detentora de vários títulos mundiais, havia participado de quatro edições consecutivas da Copa do Mundo a partir de 1999, mas foi excluída em 2015 devido a um escândalo de doping.

Quatro anos depois, a equipe não conseguiu se classificar. Além disso, a Coreia do Norte desistiu de participar da Copa do Mundo de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia, devido a um confinamento voluntário relacionado à covid-19. E entre 2019 e 2023, a seleção norte-coreana não disputou nenhuma partida devido à pandemia.