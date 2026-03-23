COPA DO BRASIL: Veja como ficaram os confrontos da quinta fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta segunda-feira (23) os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil na sede da entidade no Rio de Janeiro. O Grêmio enfrentará o Confiança-SE, o Inter pegará o Athletic-MG e o Juventude terá o São Paulo como adversário.
Para definição das partidas, serão divididos dois potes: 16 melhores ranqueados enfrentam os 16 piores. A quinta fase é a primeira a ser disputada em jogos de ida e volta. As datas-bases dos confrontos são entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).