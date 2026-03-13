Copa do Brasil 2026: veja os horários e confrontos da quarta fase

Após as disputas desta semana, foram definidos os 24 classificados para a quarta fase da Copa do Brasil 2026. Os duelos ocorrem em jogo único entre os dias 17 e 19 de março. Os mandos de campo foram decididos em sorteio.
Com 34 equipes a mais do que na última edição, a Copa do Brasil tem participação de 126 clubes de todas as regiões do país. A partir deste ano, a competição dará duas vagas à Libertadores: classificação direta ao campeão, como já acontece, e indireta ao vice.
Os clubes da Série A do Brasileirão entram no torneio na próxima fase, juntando-se às equipes que avançarem na quarta etapa. A fase é disputada em ida e volta, com jogos em 22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio.
Jogos da quarta fase da Copa do Brasil
- Volta Redonda x Barra-SC – quinta-feira (19), às 20h
- Sport x Athletic Club – terça-feira (17), às 21h30min
- Nova Iguaçu x Fortaleza – terça-feira (17), às 19h
- Jacuipense x Novorizontino – quarta-feira (18), às 21h30min
- São Bernardo x Ceará – terça-feira (17), às 19h30min
- Vila Nova x Confiança – quarta-feira (18), às 19h
- Atlético-GO x Ponte Preta – quarta-feira (18), às 20h
- Maringá x Goiás – quinta-feira (19), às 19h30min
- Juventude x Águia de Marabá – quinta-feira (19), às 19h30min
- Londrina x Operário-PR – terça-feira (17), às 21h30min
- CRB x Figueirense – quarta-feira (18), às 21h
- Portuguesa x Paysandu – terça-feira (17), às 21h30min
Calendário da Copa do Brasil
- Quarta fase: 17 e 19 de março, em jogos únicos
- Quinta fase: 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta)*
- Oitavas de final: 1º e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta)
- Quartas de final: 26 e 27 de agosto (ida) e 2 e 3 de setembro (volta)
- Semifinais: 1º de novembro (ida) e 8 de novembro (volta)
- Final: 6 de dezembro, em jogo único
*Entram os times da Série A.
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