Copa do Brasil 2026: veja os horários e confrontos da quarta fase

Edição de 2026 contará com 126 equipes. Paula Reis / Flamengo,Divulgação

Após as disputas desta semana, foram definidos os 24 classificados para a quarta fase da Copa do Brasil 2026. Os duelos ocorrem em jogo único entre os dias 17 e 19 de março. Os mandos de campo foram decididos em sorteio.

Com 34 equipes a mais do que na última edição, a Copa do Brasil tem participação de 126 clubes de todas as regiões do país. A partir deste ano, a competição dará duas vagas à Libertadores: classificação direta ao campeão, como já acontece, e indireta ao vice.

Os clubes da Série A do Brasileirão entram no torneio na próxima fase, juntando-se às equipes que avançarem na quarta etapa. A fase é disputada em ida e volta, com jogos em 22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio.

Jogos da quarta fase da Copa do Brasil

Volta Redonda x Barra-SC – quinta-feira (19), às 20h

Sport x Athletic Club – terça-feira (17), às 21h30min

Nova Iguaçu x Fortaleza – terça-feira (17), às 19h

Jacuipense x Novorizontino – quarta-feira (18), às 21h30min

São Bernardo x Ceará – terça-feira (17), às 19h30min

Vila Nova x Confiança – quarta-feira (18), às 19h

Atlético-GO x Ponte Preta – quarta-feira (18), às 20h

Maringá x Goiás – quinta-feira (19), às 19h30min

Juventude x Águia de Marabá – quinta-feira (19), às 19h30min

x Águia de Marabá – quinta-feira (19), às 19h30min Londrina x Operário-PR – terça-feira (17), às 21h30min

CRB x Figueirense – quarta-feira (18), às 21h

Portuguesa x Paysandu – terça-feira (17), às 21h30min

Calendário da Copa do Brasil

Quarta fase: 17 e 19 de março, em jogos únicos

17 e 19 de março, em jogos únicos Quinta fase: 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta)*

22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta)* Oitavas de final: 1º e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta)

1º e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta) Quartas de final: 26 e 27 de agosto (ida) e 2 e 3 de setembro (volta)

26 e 27 de agosto (ida) e 2 e 3 de setembro (volta) Semifinais: 1º de novembro (ida) e 8 de novembro (volta)

1º de novembro (ida) e 8 de novembro (volta) Final: 6 de dezembro, em jogo único

*Entram os times da Série A.