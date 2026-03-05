Copa da Inglaterra oferece ao Liverpool chance de revanche contra Wolves

A tradicionalíssima Copa da Inglaterra (FA Cup) retorna neste fim de semana, com dezesseis equipes ainda na disputa para avançar às quartas de final.
A quinta fase começa nesta sexta-feira (6) com o duelo entre Wolverhampton Wanderers e Liverpool, apenas três dias após a inesperada derrota dos 'Reds' na casa do mesmo adversário, que é lanterna na Premier League.
No sábado, será a vez do jogo mais aguardado destas oitavas de final: Newcastle United x Manchester City, um confronto entre duas equipes também presentes nas oitavas de final da Champions League, e que evoca memórias recentes: há duas semanas, dois gols de Nico O'Reilly garantiram a vitória do Manchester City sobre os 'Magpies' por 2 a 1 no campeonato inglês.
Também no sábado, o Arsenal visita o Mansfield Town, da League One (terceira divisão), buscando se manter na luta pela 'quádrupla coroa' (Premier League, Champions League, Copa da Liga Inglesa e FA Cup).
Horas depois, o Chelsea visita o País de Gales para enfrentar o surpreendente Wrexham, da Championship (segunda divisão), que já eliminou um time da Premier League nesta temporada ao derrotar o Nottingham Forest nos pênaltis.
--- Programação das oitavas de final da Copa da Inglaterra:
Sexta-feira:
(17H00) Wolverhampton - Liverpool
Sábado:
(9H15) Mansfield Town (3ª) - Arsenal
(14H45) Wrexham (2ª) - Chelsea
(17H00) Newcastle - Manchester City
Domingo:
(10h30) Port Vale (3ª) - Sunderland
(9H00) Fulham - Southampton (2ª)
(13H30) Leeds - Norwich City (2ª)
Segunda-feira:
(16H30) West Ham - Brentford
* AFP