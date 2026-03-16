Convocação final para Copa do Mundo vai ser divulgada no dia 18 de maio

O coordenador das seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, disse nesta segunda-feira, durante a apresentação da convocação do técnico Carlo Ancelotti, para os amistosos contra a França e Croácia, que a data da convocação final para a Copa do Mundo será feita no dia 18 de maio.

O anúncio foi feito na sede da entidade que comanda o futebol, no Rio. Nesta reta final de preparação para definir os 26 nomes que vão disputar o torneio de seleções nos Estados Unidos, México e Canadá, o treinador italiano têm ido aos estádios para aumentar a sua observação sobre os atletas que ainda podem sonhar com a participação no Mundial.

No dia 11 de maio serão inscritos 55 jogadores da seleção para a Copa do Mundo, chamada pelo coordenador de "lista larga". "No dia 18 de maio a divulgação da lista final dos convocados para a Copa do Mundo: 26 nomes", afirmou Rodrigo Caetano.

Além de definir a data da convocação final, Rodrigo Caetano comentou sobre a preparação da seleção brasileira visando esta fase derradeira de preparação. O time nacional encara a França no dia 26 de março e cinco dias depois enfrenta a Croácia nos Estados Unidos.

"Como todos sabem, nosso primeiro jogo será no dia 26 e iremos no dia 25 de Orlando para Boston, única e exclusivamente para o jogo e retornaremos após. Já no dia 31, o compromisso, no World Sgtadium, em Orlando, é diante dos croatas", disse.