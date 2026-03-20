Conmebol altera critério de desempate na fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores

A Libertadores e Sul-Americana começam no dia 7 de abril de 2026 DANIEL DUARTE / AFP

A partir deste ano, a Sul-Americana e a Libertadores e terão novidades na fase de grupos. Agora, quando as equipes ficam com a mesma pontuação, o critério de desempate passa a ser o confronto direto entre os times. O saldo de gols, que antes ocupava essa posição, agora será o segundo fator considerado em casos de igualdade na pontuação.

De acordo com o novo regulamento, o desempate pelo confronto direto seguirá três etapas: maior número de pontos conquistados nos jogos entre os times empatados, melhor saldo de gols nesses confrontos e, por fim, maior número de gols marcados. Persistindo a igualdade, entram os critérios gerais da competição.

A Libertadores e Sul-Americana começam no dia 7 de abril de 2026, com a primeira rodada da fase de grupos dos dois torneios. A grande final da primeira competição está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Enquanto a decisão da Sul-Americana será no dia 21 de novembro, na cidade de Barranquilla, na Colômbia.

Confira a nova hierarquia de critérios para desempate: