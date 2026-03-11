Conheça o projeto que trará Eliud Kipchoge para Porto Alegre

Eliud Kipchoge irá correr a New Balance 42k. Divulgação / Divulgação

Dono de diversos recordes, único a correr a distância de uma maratona (42,195 km) em menos de duas horas, um dos três únicos bicampeões olímpicos da prova, o queniano Eliud Kipchoge irá correr a Corrida New Balance 42k, no dia 12 de julho, em Porto Alegre.

Vencedor de 11 provas World Marathon Majors, o principal circuito de provas (Chicago, Boston, Nova Iorque, Berlim, Londres, Tóquio e Sydney), o queniano de 41 anos fez sua última grande prova de competição em Nova Iorque em 2025, quando recebeu o Seven Star Hall of Fame, reconhecimento concedido aos corredores que completaram as sete prova.

Desde então, ele tem se dedicado ao "Eliud's Running World", projeto que consiste em correr sete provas em sete continentes. Na América do Sul, a escolha é pela prova em Porto Alegre.

A ideia do projeto é "levar educação e sustentabilidade a todos os cantos do planeta por meio do poder da corrida" e Kipchoge deve encerrar as sete provas em dois anos.

— Isto não é uma despedida. É um novo começo. De agora em diante, vou correr por um propósito maior — disse o queniano, assim que completou a prova de Nova Iorque.

Segundo publicação do atleta, "cada maratona servirá como uma façanha esportiva e uma plataforma para aumentar a conscientização e arrecadar fundos para a fundação de Kipchoge, que apoia o acesso à educação e a sustentabilidade ambiental".