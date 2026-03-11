Confira os recordes e as principais conquistas da carreira de Eliud Kipchoge

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Em outubro de 2019, Kipchoge completou maratona em menos de duas horas. Twitter / @INEOS159 / @INEOS159

O queniano Eliud Kipchoge está na lista dos maiores de todos os tempos. Hoje, aos 41 anos, em outra fase da vida e da carreira, não corre mais pelos recordes, mas por um projeto, o "Eliud's Running World", onde o objetivo é completar sete maratonas em sete continentes.

Mas Kipchoge, que estará em Porto Alegre em julho, tem uma lista incrível de conquistas e recordes, que vão de medalhas olímpicas e títulos mundiais até a marca de ser o único homem a ter conseguido correr uma maratona em menos de duas horas.

A marca obtida em 2019, em Viena, na Áustria, não é considerada como recorde mundial porque algumas regras de competição, como padrão para ritmo e fluidez não foram seguidas, e ela não foi uma corrida "aberta", como exige a Associação Internacional de Maratonas (AIMS).

O queniano foi acompanhado por um carro e uma equipe organizada de corredores de elite durante o percurso, que foi completado em uma hora, 59 minutos, 40 segundos e dois centésimos.

— Corro para provar que não existe limite para a raça humana. Estou muito feliz em ter entrado para a história. Espero que, depois de hoje, mais pessoas consigam completar uma maratona em menos de 2h — disse Kipchoge, em 12 de outubro de 2019, após atingir o feito.

Confira as principais conquistas da carreira de Eliud Kipchoge:

Maratona

Bicampeão olímpico da maratona 2016 e 2020

*Terceiro atleta da história a atingir esse resultado.

Pentacampeão da Maratona de Berlim 2015, 2017, 2018, 2022 e 2023

*Em 2018 e 2022 quebrou o recorde mundial

Tetracampeão da Maratona de Londres 2015, 2016, 2018 e 2019

Campeão da Maratona de Tóquio 2021

Campeão da Maratona de Chicago 2014

Campeão da Maratona de Hamburgo 2013 (primeira maratona da carreira)

Campeão da Maratona de Roterdã 2014

Corridas de pista

Medalha de Prata 5000m Jogos Olímpicos 2008

Medalha de Bronze 5000m Jogos Olímpicos 2004

Campeão Mundial 5000m em 2003

Vice-campeão Mundial 5000m em 2007

Corridas de rua

Bicampeão da San Silvestre Vallecana, em Madri, em 2005 e 2006

Bicampeão da Meia-Maratona de Barcelona em 2013 e 2014

Campeão da Meia-Maratona de Nova Déli em 2016

Cross-Country

Campeão Mundial Júnior em 2003

Campeão Mundial Júnior por equipe em 2003

Veja as principais marcas de Kipchoge

Maratona - 2h01min09seg - Segunda melhor da história







