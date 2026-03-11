Confira os recordes e as principais conquistas da carreira de Eliud Kipchoge

O queniano Eliud Kipchoge está na lista dos maiores de todos os tempos. Hoje, aos 41 anos, em outra fase da vida e da carreira, não corre mais pelos recordes, mas por um projeto, o "Eliud's Running World", onde o objetivo é completar sete maratonas em sete continentes.
Mas Kipchoge, que estará em Porto Alegre em julho, tem uma lista incrível de conquistas e recordes, que vão de medalhas olímpicas e títulos mundiais até a marca de ser o único homem a ter conseguido correr uma maratona em menos de duas horas.
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A marca obtida em 2019, em Viena, na Áustria, não é considerada como recorde mundial porque algumas regras de competição, como padrão para ritmo e fluidez não foram seguidas, e ela não foi uma corrida "aberta", como exige a Associação Internacional de Maratonas (AIMS).
O queniano foi acompanhado por um carro e uma equipe organizada de corredores de elite durante o percurso, que foi completado em uma hora, 59 minutos, 40 segundos e dois centésimos.
— Corro para provar que não existe limite para a raça humana. Estou muito feliz em ter entrado para a história. Espero que, depois de hoje, mais pessoas consigam completar uma maratona em menos de 2h — disse Kipchoge, em 12 de outubro de 2019, após atingir o feito.
Confira as principais conquistas da carreira de Eliud Kipchoge:
Maratona
- Bicampeão olímpico da maratona 2016 e 2020
*Terceiro atleta da história a atingir esse resultado.
- Pentacampeão da Maratona de Berlim 2015, 2017, 2018, 2022 e 2023
*Em 2018 e 2022 quebrou o recorde mundial
- Tetracampeão da Maratona de Londres 2015, 2016, 2018 e 2019
- Campeão da Maratona de Tóquio 2021
- Campeão da Maratona de Chicago 2014
- Campeão da Maratona de Hamburgo 2013 (primeira maratona da carreira)
- Campeão da Maratona de Roterdã 2014
Corridas de pista
- Medalha de Prata 5000m Jogos Olímpicos 2008
- Medalha de Bronze 5000m Jogos Olímpicos 2004
- Campeão Mundial 5000m em 2003
- Vice-campeão Mundial 5000m em 2007
Corridas de rua
- Bicampeão da San Silvestre Vallecana, em Madri, em 2005 e 2006
- Bicampeão da Meia-Maratona de Barcelona em 2013 e 2014
- Campeão da Meia-Maratona de Nova Déli em 2016
Cross-Country
- Campeão Mundial Júnior em 2003
- Campeão Mundial Júnior por equipe em 2003
Veja as principais marcas de Kipchoge
Maratona - 2h01min09seg - Segunda melhor da história