Confira os confrontos das quartas de final da Champions League

Barcelona garantiu vaga nas quartas de final. LLUIS GENE / AFP

Os confrontos das quartas de final da Champions League 2025/2026 estão definidos. Clássico espanhol, confronto entre gigantes e uma equipe carregando o favoritismo.

Nas oitavas de final, dois campeões do torneio deixaram a competição: Chelsea a Manchester City. Dos seis ingleses que disputaram essa fase, apenas dois avançaram. Agora, o domínio pertence aos espanhóis, com três clubes.

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França, Alemanha e Portugal seguem com um representante. Os confrontos serão disputadas nos dias 7 e 8 de abril, ida, e 14 e 15 do mesmo mês, com os jogos de volta.

Um dos duelos será entre espanhóis. Barcelona e Atlético de Madrid vão se enfrentar por uma das vagas nas semifinais. O outro representante do país terá um confronto difícil com o Bayern de Munique.

Os ingleses que seguiram terão caminhos opostos. O Liverpool enfrenta o atual campeão PSG, enquanto o Arsenal buscará confirmar o favoritismo contra o Sporting.

Confrontos das quartas de final da Champions League

Sporting x Arsenal*

PSG X Liverpool*

Real Madrid x Bayern de Munique*

Atlético de Madrid x Barcelona*

* Equipes da direita definem o confronto em casa