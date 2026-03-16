Confederação Asiática insiste que seleção do Irã disputará a Copa do Mundo

A seleção do Irã continua planejando disputar a Copa do Mundo de 2026, afirmaram nesta segunda-feira dirigentes da Confederação Asiática de Futebol (AFC), apesar das advertências de Donald Trump sobre o perigo para os atletas devido à guerra com os Estados Unidos e Israel.

O presidente americano advertiu na semana passada que a "vida e segurança" da equipe poderiam correr perigo em caso de participação no torneio (11 de junho-19 de julho), que será organizado por Estados Unidos, Canadá e México.

A guerra, desencadeada por ataques americanos e israelenses contra o Irã em 28 de fevereiro, colocou em dúvida a participação do país, já classificado.

"Até onde sabemos, o Irã vai jogar", disse Windsor Paul John, secretário-geral da AFC. "Estamos monitorando se jogarão ou não, mas, no momento, eles vão jogar. Não há informação oficial de que não vão participar", declarou em entrevista coletiva na sede da AFC em Kuala Lumpur.

Windsor enfatizou que a AFC deseja que o Irã, uma "seleção de primeiro nível", participe da principal competição mundial de seleções.

"Esperamos que resolvam seus problemas... e que possam participar da Copa do Mundo", afirmou.

Em uma publicação na sua plataforma Truth Social, Trump afirmou que a seleção iraniana era bem-vinda, "mas eu realmente não acho apropriado que eles estejam lá, para a segurança e o bem-estar deles".

Na semana passada, o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, colocou em dúvida a participação de seu país na Copa do Mundo de 2026.

"Como ser otimista nestas condições em relação à Copa do Mundo nos Estados Unidos? Se a Copa do Mundo acontecer nestas condições, quem em sã consciência enviaria sua seleção nacional para um lugar assim?", questionou nas redes sociais.

Por sua vez, a seleção feminina iraniana que participou recentemente da Copa da Ásia deixou a Malásia nesta segunda-feira com destino a Omã, antes de retornar em definitivo ao seu país.