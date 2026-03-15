Como vence Roma (2-1) e segue firme na luta por vaga na Champions

O Como continua sua caminhada rumo ao objetivo de disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez, após derrotar a Roma por 2 a 1 neste domingo (15) numa partida em que seus adversários jogaram com um homem a menos.

A equipe comandada pelo técnico Cesc Fàbregas ocupa atualmente a quarta posição na tabela da Serie A, após a 29ª rodada.

Depois de estar perdendo até o intervalo, após um pênalti convertido por Donyell Malen, o Como mostrou exatamente por que se tornou a sensação da Serie A ao reagir e vencer de virada um rival direto na disputa pela última vaga na principal competição de clubes da Europa.

Para a pequena mas rica equipe da cidade de Como, marcaram Tasos Douvakis (59') e o brasileiro Diego Carlos (79'). Entre esses dois gols, o zagueiro 'giallorosso' Wesley (também brasileiro) foi expulso ao receber o segundo cartão amarelos.

O Como nunca disputou competições europeias em sua história turbulenta, que até sua compra pela gigante do tabaco Djarum em 2019 foi marcada por mais derrotas do que conquistas.

A Roma não se classifica para a Liga dos Campeões desde 2018 e está três pontos atrás do Como, no momento em que restam nove rodadas para o fim da temporada.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

Sexta-feira, 13 de março

Torino - Parma 4 - 1

Sábado, 14 de março

Inter - Atalanta 1 - 1

Napoli - Lecce 2 - 1

Udinese - Juventus 0 - 1

Domingo, 15 de março (horário de Brasília)

Hellas Verona - Genoa 0 - 2

Sassuolo - Bologna 0 - 1

Pisa - Cagliari 3 - 1

Como - Roma 2 - 1

(16h45) Lazio - Milan

Segunda-feira, 16 de março (horário de Brasília)

(16h45) Cremonese - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 68 29 22 2 5 65 23 42

2. Milan 60 28 17 9 2 44 20 24

3. Napoli 59 29 18 5 6 45 30 15

4. Como 54 29 15 9 5 48 22 26

5. Juventus 53 29 15 8 6 51 28 23

6. Roma 51 29 16 3 10 39 23 16

7. Atalanta 47 29 12 11 6 40 27 13

8. Bologna 42 29 12 6 11 38 34 4

9. Sassuolo 38 29 11 5 13 35 39 -4

10. Lazio 37 28 9 10 9 28 28 0

11. Udinese 36 29 10 6 13 33 42 -9

12. Parma 34 29 8 10 11 21 36 -15

13. Genoa 33 29 8 9 12 36 40 -4

14. Torino 33 29 9 6 14 32 50 -18

15. Cagliari 30 29 7 9 13 31 41 -10

16. Lecce 27 29 7 6 16 21 39 -18

17. Fiorentina 25 28 5 10 13 30 42 -12

18. Cremonese 24 28 5 9 14 22 40 -18

19. Pisa 18 29 2 12 15 23 49 -26

20. Hellas Verona 18 29 3 9 17 22 51 -29

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