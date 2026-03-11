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Lenda na Capital
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Como se inscrever na NB 42K Porto Alegre 2026, maratona que terá presença de Eliud Kipchoge

As novas inscrições estarão disponíveis a partir do dia 18 de março

Diori Vasconcelos

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