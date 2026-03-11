Como se inscrever na NB 42K Porto Alegre 2026, maratona que terá presença de Eliud Kipchoge

Marcio Rodrigues / Divulgação

A confirmação de que o queniano Eliud Kipchoge correrá a NB 42K Porto Alegre em 2026 aumentou o interesse de corredores pela prova. Como as inscrições já estavam encerradas, a organização anunciou a abertura de um lote extra de 5 mil vagas.

As novas inscrições estarão disponíveis a partir do dia 18 de março, às 13h, no site oficial do evento. As vagas serão distribuídas entre todas as distâncias da prova: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km.

A edição de 2026 da NB 42K Porto Alegre será realizada no dia 12 de julho. A maratona terá largada no Parque da Redenção e chegada no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Parque Harmonia.

Além da prova principal, as distâncias menores também fazem parte do evento, com largada e chegada no Parque Harmonia.

Segundo a organização, 16,5 mil corredores já estão confirmados na prova. Com a abertura do novo lote de inscrições, a expectativa é que o número total de participantes chegue a 22,5 mil, estabelecendo um recorde para o evento.

A prova é atualmente a única maratona do Brasil com o selo Elite Label da World Athletics, certificação concedida a eventos que cumprem critérios técnicos rigorosos relacionados ao nível competitivo da corrida, presença de atletas de elite e premiação.

A edição de 2026 ganhou ainda mais visibilidade após o anúncio da participação de Eliud Kipchoge. O queniano, considerado o maior maratonista da história, escolheu Porto Alegre como etapa da América do Sul do projeto Eliud Running World, no qual pretende correr maratonas em sete continentes diferentes.

A expectativa é que corredores de diferentes regiões do Brasil e também do exterior participem da prova.

Serviço - NB 42K Porto Alegre 2026