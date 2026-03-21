Como foi o primeiro dia de STU National em Porto Alegre; veja os classificados para as semifinais

Kalani Konig teve a maior nota no park. Pablo Vaz / STU,Divulgação

O primeiro dia de STU National em Porto Alegre nesta sexta-feira (20) contou com a ajuda do clima gaúcho e teve a definição dos semifinalistas no park e no street masculino.

Sob um sol escaldante, a abertura da temporada do skate brasileiro realizou as primeiras fases entre os homens. As mulheres vão andar pela primeira vez na maior pista da América Latina apenas neste sábado (confira programação abaixo).

Street

A maior nota da primeira fase saiu logo na bateria inicial. Atual campeão brasileiro na modalidade, Gabryel Aguilar fez 83,78, com nenhum outro skatista conseguindo desbancá-lo na sequência. Como apenas um de cada bateria se classificou diretamente para as semifinais, o paulista ficou com a vaga.

— Acho que a minha maior característica é andar rápido. Pelo fato dessa pista ser muito grande, pra mim é muito bom, porque gosto de remar e de sair manobrando. Às vezes, não tenho a melhor trick, mas me sobressaio no flow, no jeito diferente que faço as coisas — disse ao garantir a melhor nota.

Nas três baterias seguintes, passaram em primeiro lugar Ivan Monteiro, Matheus Mendes e Wallace Gabriel. Na segunda fase, avançaram dois skatistas em cada disputa. Melhor para o gaúcho de Cachoeirinha, João Lucas Alves, Victor Aquino, Sebastian Simonetto, Matheus Teixeira, Vinicius Costa e Marcelo Batista. Natural do Ceará e radicado no Rio Grande do Sul, Lucas Rabelo foi eliminado na segunda fase, por pouco mais de um ponto.

Park

Vice-campeão mundial no começo do mês em São Paulo, o catarinense Kalani Konig precisou de apenas três voltas para mostrar o motivo que o torna um dos favoritos para vencer o evento na capital gaúcha. Recuperado de problemas estomacais, mandou um 88,00 e avançou na primeira posição direto para a semifinal.

— Não tem sensação melhor que essa que estou vivendo agora. É uma fase muito boa da minha vida. Acabei de ser vice-campeão mundial e, hoje, estou sem acreditar no que aconteceu também. Feliz demais! Sempre me sinto em casa aqui, porque metade da minha família é de Porto Alegre e a pista é uma das minhas favoritas do circuito. Sem falar que a vibe da galera que vem torcer é diferente — disse Kalani, que tem pai gaúcho e mãe paulista.

Avançaram diretamente, ao lado do catarinense, também: Pedro Carvalho, Miguel Leal e Nicolas Falcão. Posteriormente, outros seis skatistas avançaram para a disputa do sábado. Dan Sabino, Rafael Tomé, Augusto Akio, Pedro Barros, Pedro Quintas e Pedro Vita.

PROGRAMAÇÃO:

Sábado (21/03)

12h30min – Abertura para o público

13h40min às 14h50min – Semifinal Street feminino

15h às 16h – Semifinal Park feminino

16h10min às 17h20min – Semifinal Street masculino

17h4min0 às 18h40min – Semifinal Park masculino

20h às 20h40min – Apresentação Superstars (VERT)

Domingo (22/03)