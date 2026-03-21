Como foi o primeiro dia de STU National em Porto Alegre; veja os classificados para as semifinais

O primeiro dia de STU National em Porto Alegre nesta sexta-feira (20) contou com a ajuda do clima gaúcho e teve a definição dos semifinalistas no park e no street masculino.
Sob um sol escaldante, a abertura da temporada do skate brasileiro realizou as primeiras fases entre os homens. As mulheres vão andar pela primeira vez na maior pista da América Latina apenas neste sábado (confira programação abaixo).
Street
A maior nota da primeira fase saiu logo na bateria inicial. Atual campeão brasileiro na modalidade, Gabryel Aguilar fez 83,78, com nenhum outro skatista conseguindo desbancá-lo na sequência. Como apenas um de cada bateria se classificou diretamente para as semifinais, o paulista ficou com a vaga.
— Acho que a minha maior característica é andar rápido. Pelo fato dessa pista ser muito grande, pra mim é muito bom, porque gosto de remar e de sair manobrando. Às vezes, não tenho a melhor trick, mas me sobressaio no flow, no jeito diferente que faço as coisas — disse ao garantir a melhor nota.
Nas três baterias seguintes, passaram em primeiro lugar Ivan Monteiro, Matheus Mendes e Wallace Gabriel. Na segunda fase, avançaram dois skatistas em cada disputa. Melhor para o gaúcho de Cachoeirinha, João Lucas Alves, Victor Aquino, Sebastian Simonetto, Matheus Teixeira, Vinicius Costa e Marcelo Batista. Natural do Ceará e radicado no Rio Grande do Sul, Lucas Rabelo foi eliminado na segunda fase, por pouco mais de um ponto.
Park
Vice-campeão mundial no começo do mês em São Paulo, o catarinense Kalani Konig precisou de apenas três voltas para mostrar o motivo que o torna um dos favoritos para vencer o evento na capital gaúcha. Recuperado de problemas estomacais, mandou um 88,00 e avançou na primeira posição direto para a semifinal.
— Não tem sensação melhor que essa que estou vivendo agora. É uma fase muito boa da minha vida. Acabei de ser vice-campeão mundial e, hoje, estou sem acreditar no que aconteceu também. Feliz demais! Sempre me sinto em casa aqui, porque metade da minha família é de Porto Alegre e a pista é uma das minhas favoritas do circuito. Sem falar que a vibe da galera que vem torcer é diferente — disse Kalani, que tem pai gaúcho e mãe paulista.
Avançaram diretamente, ao lado do catarinense, também: Pedro Carvalho, Miguel Leal e Nicolas Falcão. Posteriormente, outros seis skatistas avançaram para a disputa do sábado. Dan Sabino, Rafael Tomé, Augusto Akio, Pedro Barros, Pedro Quintas e Pedro Vita.
PROGRAMAÇÃO:
Sábado (21/03)
- 12h30min – Abertura para o público
- 13h40min às 14h50min – Semifinal Street feminino
- 15h às 16h – Semifinal Park feminino
- 16h10min às 17h20min – Semifinal Street masculino
- 17h4min0 às 18h40min – Semifinal Park masculino
- 20h às 20h40min – Apresentação Superstars (VERT)
Domingo (22/03)
- 13h – Abertura para o público
- 14h às 14h45min – Final Paraskate Street
- 14h45min às 15h – Premiação Paraskate Street
- 15h às 15h35min – Final Park feminino
- 15h35min às 15h50min – Premiação Park feminino
- 15h50min às 16h20min – Final Street feminino
- 16h20min às 16h35min – Premiação Street feminino
- 16h35min às 17h10min – Final Park masculino
- 17h10min às 17h25min – Premiação Park masculino
- 17h25min às 17h55min – Final Street masculino
- 17h55min às 18h15min – Premiação Street masculino