Como foi o começo do segundo final de semana de STU em Porto Alegre

Dora Varella tirou a maior nota entre as mulheres na mini ramp. Pablo Vaz / STU

O segundo final de semana de disputas do STU em Porto Alegre teve suas apresentações em um sábado (28) de muito calor na Capital. A tarde foi de disputa da mini ramp e do vert no STU Pro Tour.

Na semana passada, a cidade tinha recebido o STU National, primeira etapa do circuito brasileiro de skate street e park, com destaque para a vitória de Pedro Barros.

Mini ramp

Entre os homens, os 30 skatistas foram divididos em cinco baterias, cada um com direito a três voltas de 40 segundos, valendo a melhor delas. O melhor de sábado foi Victor Ikeda, que recebeu dos juízes a nota 85,26. Ao lado dele, outros 15 atletas passaram para encontrar Pedro Carvalho, campeão no ano passado, nas semifinais.

No feminino, duas atletas olímpicas ficaram com as maiores notas das exibições. Dora Varella, que terminou com 93,14, e Yndiara Asp (88,29).

— Como é uma Jam Session, não analisam uma melhor volta, mas sim toda a apresentação que a gente faz. Os juízes têm uma impressão geral de cada uma. Então, gosto de dar cada drop de um jeito, com manobras diferentes, tentando puxar cada vez mais meu nível de skate. E isso que é legal na mini ramp — disse Yndiara, que complementou:

— Desde o ano passado estamos com nossa própria categoria no feminino, que estreamos aqui, inclusive. Eu e Dora participávamos com os meninos e, hoje, vemos várias meninas competindo juntas, o que me deixa bem feliz — concluiu.

Ela e Dora avançaram para a final ao lado de mais cinco skatistas. Todas disputarão o título com a já classificada Raicca Ventura, vencedora do circuito em 2025.

Programação domingo (29/3):

12h – Abertura para o público

Abertura para o público 13h05min às 13h55min – Semifinal Mini Ramp masculino

Semifinal Mini Ramp masculino 15h15min às 15h45min – Final Mini Ramp feminino

Final Mini Ramp feminino 16h15min às 16h40min – Final Mini Ramp masculino

Vert

Em uma disputa que terminou já no fim deste sábado, a melhor nota do dia ficou por conta de Luigi Cini (88,80). Com o resultado, o curitibano se garantiu direto na fase final, pulando a semifinal que abre o domingo.

— O nível está muito alto, a cada evento que passa a galera está andando melhor, fazendo linhas mais técnicas. É legal ver que os gringos sentem que o STU é, realmente, referência nos últimos tempos em todos os campeonatos de skate. Estou feliz de ter encaixado minhas voltas. Meu plano era fazer logo uma de segurança, com perfeição, para depois adicionar manobras e aumentar a nota — disse.

Com Luigi já garantido na decisão ao lado de Pietro Nunes, outros oito skatistas irão definir as vagas na final: JD Sanchez, Rony Gomes, Thomas Augusto, Diego Takahashi, Alessandro Mazzara, Dan Sabino, Pedro Barros e Edouard Damesttoy.

Programação domingo (29/3):