Como estão as obras do ginásio Tesourinha

Em obras desde setembro de 2023, o ginásio Tesourinha deve ser entregue à comunidade em dezembro deste ano, ainda sem data definida pelo governo municipal. A reforma, conforme a secretaria de Esporte e Lazer, terá um custo de aproximadamente R$ 11,5 milhões.

O projeto terá sua segunda fase concluída entre abril e maio. Essa etapa prevê reformas nas arquibancadas do ginásio e na iluminação, além de outras melhorias estruturais.

Zero Hora visitou as obras no local e pôde conhecer as novas estruturas do ginásio. Algumas salas externas, que servirão de depósito, e os novos banheiros e vestiários já estão quase finalizados.

Um dos espaços já inaugurados é a clínica pública de fisioterapia esportiva, anexa ao ginásio. O atendimento já é feito no local, que conta com infraestrutura para as demandas necessárias.

A terceira etapa ainda não teve início, mas englobará a instalação de telões e equipamentos de som. Ainda terá uma que será a colocação de um novo piso de madeira que será colocado na quadra.

A última delas é a reforma da parte externa do Tesourinha, prevista para ocorrer em 2027.

História

O ginásio homenageia Osmar Fortes Barcellos, o "Tesourinha", que se destacou no Inter na época do famoso Rolo Compressor, nos anos 1940. No começo da década seguinte, o jogador foi contratado do Vasco pelo Grêmio como um símbolo para acabar com o racismo no clube. Embora o Tricolor já tivesse tido atletas negros antes, a presença dele foi considerada um marco definitivo.

Tesourinha foi campeão da Copa América de 1949 com a Seleção Brasileira, mas ficou fora da Copa do Mundo de 1950 devido a uma lesão no joelho. Ele morreu em 1979.

Competições

A decisão do Campeonato Nacional de Basquete de 1994 foi disputada no Tesourinha. Na ocasião, o Corinthians, de Santa Cruz do Sul, venceu o Franca (SP) por 99 a 92, com o técnico Ary Vidal no comando dos gaúchos que conquistaram o título brasileiro.