Como está a reta final dos principais campeonatos estaduais do Brasil

Da mesma forma que o Gauchão, outros campeonatos estaduais pelo Brasil também estão em semanas decisivas. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Ceará estão a um jogo do título.
Entre os principais torneios do país, algumas surpresas já aconteceram e equipes grandes deixaram a competição antes do esperado, como Corinthians, São Paulo, Vasco, Athletico-PR e Coritiba. Veja abaixo os resumos preparados por Zero Hora.
Campeonato Carioca
A disputa do Cariocão está no fim e sem surpresa na final. Melhores colocados no Brasileirão passado, Flamengo (campeão nacional) e Fluminense (garantido na fase de grupos da Libertadores) decidem o título estadual. Na semi, o Rubro-Negro passou pelo Madureira enquanto, o Tricolor das Laranjeiras superaram o Vasco, que briga pela Taça Rio contra o Bangu, no sábado. A decisão do Campeonato Carioca é em jogo único, no Maracanã.
Final
- Fluminense x Flamengo (final única) - domingo (8), às 18h
Campeonato Paulista
No Paulistão 2026, uma surpresa. Comandado por Enderson Moreira, o Novorizontino decide o título contra o Palmeiras, depois de eliminar Santos e Corinthians na fase de mata. O São Paulo foi eliminado na semi para o time de Abel Ferreira. Na ida, como mandante, o Verdão venceu por 1 a 0. A volta é neste domingo, em Novo Horizonte.
Final
- Novorizontino x Palmeiras (0x1 no agregado) - domingo (8), às 20h30min
Campeonato Mineiro
O Mineiro também está a um jogo do campeão, mas sem surpresas. O Atlético-MG se classificou à final ao vencer o confronto contra o América-MG, nos pênaltis. Já o Cruzeiro, mesmo altamente criticado, passou pelo Pouso Alegre na semi. A decisão será em jogo único, no Mineirão, domingo, às 18h.
Final
- Atlético-MG x Cruzeiro (final única) - domingo (8), às 18h
Campeonato Paranaense
No Paraná, os grandes ficaram pelo caminho. Coritiba e Athletico foram eliminados na semi, para Operário e Londrina, respectivamente, que decidem o título estadual em dois jogos, com a volta sendo no Estádio do Café. Na ida, empataram em 0 a 0.
Final
- Londrina x Operário (0x0 no agregado) - sábado (7), às 16h
Campeonato Baiano
No Baianão, outro clássico será disputado na final. O Vitória conseguiu chegar na decisão ao eliminar o Jacuipense. Já o Bahia eliminou o Juazeirense. A final é em jogo único, na Arena Fonte Nova. O Ba-Vi será neste sábado (7), às 17h.
Final
- Bahia x Vitória - (final única) - sábado (7), às 17h
Campeonato Cearense
Por fim, mais um grande clássico decidirá o Campeonato Cearense. O Fortaleza chegou até a final eliminando o Ferroviário. Na outra semifinal, o Ceará superou o Floresta. Na decisão, a ida terminou empatada em 0 a 0. A volta é neste domingo (8), às 18h.
Final
- Ceará x Fortaleza - (0x0 no agregado) - domingo (8), às 18h
