Com 'triplo-duplo' de Castle, Spurs vencem 8ª seguida e tiram Bucks dos playoffs da NBA

O armador Stephon Castle conseguiu um "triplo-duplo" com 22 pontos, 10 assistências e 10 rebotes e comandou o San Antonio Spurs na vitória arrasadora sobre Milwaukee Bucks por 127 a 95 na noite deste sábado no Fiserv Forum, em Milwaukee. Foi a oitava vitória consecutiva do time de San Antonio, que garantiu ao menos a segunda colocação na Conferência Oeste na classificação aos playoffs.

Com 13 triunfos nos últimos 14 jogos, os Spurs estão com duas vitórias a menos do que o Oklahoma City Thunder (58 a 56), líder da Conferência. O resultado significou a eliminação dos Bucks da disputa pelos playoffs, encerrando sua sequência de nove participações consecutivas nesta fase. Os Bucks perderam nove dos seus últimos 11 jogos.

A equipe de Milwaukee estava desfalcada de Giannis Antetokounmpo, que lesionado ficou de fora da sexta partida consecutiva. Castle foi um dos sete jogadores a alcançar dois dígitos pelos Spurs, que também contaram com boa atuação de Victor Wembanyama, que anotou 23 pontos, 15 rebotes e seis assistências. O San Antonio nunca esteve atrás no placar e encerrou uma sequência de três jogos fora de casa. Os Spurs retornam para casa para enfrentar o Chicago Bulls na segunda-feira.

PISTONS CONSOLIDAM LIDERANÇA DO LESTE

O Detroit Pistons consolidou sua posição como o melhor time da Conferência Leste da NBA com uma vitória por 109 a 87 sobre o Minnesota Timberwolves neste sábado, no Target Center, em Minneapolis. Os Pìstons venceram 9 dos seus últimos 11 jogos e tem 5 vitórias a mais do que o Boston Celtics (54 a 49) no topo da conferência.

Os Pistons tiveram uma atuação equilibrada no ataque, tendo Tobias Harris como cestinha com 18 pontos. Outros seis jogadores do Detroit marcaram ao menos 10 pontos.

CONFIRA OS RESULTADOS DE SÁBADO:

Milwaukee Bucks 95 x 127 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 87 x 109 Detroit Pistons

Charlotte Hornets 114 x 118 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 123 x 113 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 125 x 124 Chicago Bulls

Phoenix Suns 134 x 109 Utah Jazz

CONFIRA OS JOGOS DESTE DOMINGO:

Milwaukee Bucks x Los Angeles Clippers

Indiana Pacers x Miami Heat

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Toronto Raptors x Orlando Magic

Blooklyn Nets x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Washington Wizards

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

Oklahoma City Thunder x New York Knicks