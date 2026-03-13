Com semana livre para treinar, Manchester United quer voltar a vencer no Inglês

Único time do Top 6 do Campeonato Inglês que descansou durante a semana por estar fora das copas europeias, o Manchester United recebe o Aston Villa no próximo domingo (15), pela 30ª rodada, com o objetivo de voltar a vencer.

Os 'Red Devils', que ocupam a terceira posição na tabela, vivem grande momento na temporada, mas vêm de derrota para o Newcastle (2 a 1), há nove dias, e não jogam desde então, enquanto o Villa (4º com os mesmos 51 pontos) esteve em campo pelas oitavas de final da Liga Europa na quinta-feira, quando venceu o Lille por 1 a 0.

A derrota diante dos 'Magpies' foi a primeira do United desde a chegada do técnico Michael Carrick, em janeiro.

Carrick, ex-meio-campista do clube de Old Trafford, vinha com um retrospecto de seis vitórias e um empate nos sete jogos em que comandou a equipe antes da visita ao Newcastle.

Já o Aston Villa perdeu o embalo desde fevereiro, com uma única vitória e apenas cinco gols marcados nas últimas sete rodadas do campeonato.

Uma das causas é a ausência de pilares da equipe como o capitão John McGinn, que deve voltar contra o United, o francês Boubacar Kamara e o belga Youri Tielemans.

- Villa em baixa -

O Villa, que no final de 2025 estava na briga pela liderança, ocupa atualmente a quarta colocação, a última que classifica para a próxima Liga dos Campeões, sem levar em conta a possível vaga extra baseada no desempenho dos clubes de cada país nas competições europeias.

Nesse sentido, os ingleses deram um passo atrás após as derrotas desta semana na Champions de Liverpool, Manchester City, Chelsea e Tottenham, e os empates de Newcastle e Arsenal, líder isolado do campeonato.

Os 'Gunners' recebem o Everton com o objetivo de pelo menos manter os sete pontos de vantagem sobre o City (2º), que precisa vencer o West Ham em Londres para se recuperar da derrota para o Real Madrid (3 a 0) na Liga dos Campeões.

Uma vitória dos 'Hammers' pode complicar ainda mais a situação do Tottenham (16º), que visita o Liverpool após a derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na Champions. Os 'Spurs' lutam para evitar seu primeiro rebaixamento desde a temporada de 1977/1978.

--- Programação da 30ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sábado, 14 de março

(12h00) Sunderland - Brighton

Burnley - Bournemouth

(14h30) Chelsea - Newcastle

Arsenal - Everton

(17h00) West Ham - Manchester City

Domingo, 15 de março

(11h00) Crystal Palace - Leeds

Manchester United - Aston Villa

Nottingham - Fulham

(13h30) Liverpool - Tottenham

Segunda-feira, 16 de março

(17h00) Brentford - Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 67 30 20 7 3 59 22 37

2. Manchester City 60 29 18 6 5 59 27 32

3. Manchester United 51 29 14 9 6 51 40 11

4. Aston Villa 51 29 15 6 8 39 34 5

5. Chelsea 48 29 13 9 7 53 34 19

6. Liverpool 48 29 14 6 9 48 39 9

7. Brentford 44 29 13 5 11 44 40 4

8. Everton 43 29 12 7 10 34 33 1

9. Bournemouth 40 29 9 13 7 44 46 -2

10. Fulham 40 29 12 4 13 40 43 -3

11. Sunderland 40 29 10 10 9 30 34 -4

12. Newcastle 39 29 11 6 12 42 43 -1

13. Crystal Palace 38 29 10 8 11 33 35 -2

14. Brighton 37 29 9 10 10 38 36 2

15. Leeds 31 29 7 10 12 37 48 -11

16. Tottenham 29 29 7 8 14 39 46 -7

17. Nottingham 28 29 7 7 15 28 43 -15

18. West Ham 28 29 7 7 15 35 54 -19

19. Burnley 19 29 4 7 18 32 58 -26

20. Wolverhampton 16 30 3 7 20 22 52 -30