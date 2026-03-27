Com Ronaldo Fenômeno na arquibancada, Sabalenka bate Rybakina e vai disputar a final em Miami

Com Ronaldo Fenômeno nas arquibancadas, a bielorrussa Aryna Sabalenka garantiu vaga na final do Miami Open. Nesta quinta-feira (26), ela derrotou a cazaque Elena Rybakina, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h19 de jogo. Foi a décima vitória de Sabalenka em 17 jogos diante de Rybakina.
A adversária de Sabalenka na final em Miami será a estadunidense Coco Gauff, que derrotou a checa Karolina Muchová.
O jogo
O primeiro set demorou 37 minutos e foi marcado por grande disputa. Sabalenka conseguiu a primeira quebra no quarto game e abriu 3/1, mas Rybakina se recuperou de forma imediata e diminuiu para 3/2. O jogo ficou equilibrado até o décimo game, quando a bielorrussa obteve nova quebra para fechara a parcial em 6/4.
O domínio de Sabalenka aumentou no segundo set. A número 1 do mundo conseguiu duas quebras e logo abriu 4/0. Sempre muito guerreira, Rybakina reagiu e conseguiu descontar uma quebra, reduzindo o prejuízo para 4/2. Daí até o final não houve mais quebras e Sabelenka fechou em 6/3, após 42 minutos.
Decisão no sábado
A final feminina do WTA 1000 de Miami acontecerá no sábado (28) e marcará o 13º confronto entre Sabalenka e Gauff. Até o momento, cada jogadora venceu seis partidas.
Em finais foram três partidas, com a estadunidense levando a melhor no US Open de 2023 e em Roland Garros em 2025, enquanto a bielorrusa venceu no Australian Open de 2024.