Com presença de Mineirinho, evento na Orla inaugura etapa de Porto Alegre do STU National

Coletiva foi realizada no trecho 3 da Orla do Guaíba. Gabriela Ferreira / Agência RBS

Um dia antes da abertura das competições no STU National em Porto Alegre, a tradicional coletiva de apresentação do evento foi realizada à beira da maior pista de skate street da América Latina.

Pela quinta vez, Porto Alegre terá uma das etapas do circuito e sediará o primeiro evento do ano. De 20 a 22 de março, a etapa de abertura do circuito brasileiro com ambas modalidades olímpicas — street e park. E nos dias 28 e 29, em cena o Pro Tour STU com a radicalidade nas pistas de vert e mini ramp.

Estiveram no evento nesta quinta-feira (19), os skatistas Sandro Dias, o Mineirinho, embaixador do STU Superstars, Yndiara Asp, do park, João Lucas Alves e Maria Lúcia, do street, e o paraskatista Tony Alves, além de autoridades do município e do Estado.

— Eu estou muito feliz de estar aqui de novo, competindo em mais um STU em casa. O meu primeiro foi aqui. Animada de poder estar competindo aqui de novo, de ter a torcida gaúcha junto comigo, de poder ter o apoio de todos, que é uma grande felicidade depois de tudo que a gente passou, pela enchente em 2024 — disse a gaúcha Maria Lúcia, terceira colocada no street em 2025.

Neste ano, a etapa de Porto Alegre contará com uma atração especial. O STU Superstars reunirá grandes nomes do skate vertical, entre eles Sandro Dias, que em 2025 quebrou o recorde mundial ao descer de uma altura de 70 metros, na maior rampa de skate já vista no mundo, construída na fachada do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari.

— Estou muito, muito feliz de estar aqui mesmo. De novo, fiquei muito emocionado na hora de ver o prédio. Está muito bonito. Parabéns a vocês que deixaram o prédio maravilhoso. Por incrível que pareça, depois do projeto, seis meses depois, ontem foi a entrega final da reconstrução do prédio, que agora está em perfeitas condições. Só ficou faltando uma marquinha de onde eu desci — afirmou Mineirinho aos risos.

A capital gaúcha recebe o STU pelo quinto ano consecutivo. Nos três primeiro anos, sediou o STU National em 2022, 2023 e 2024. No ano passado, abriu o Pro Tour STU, uma nova liga mundial genuinamente brasileira criada em 2025.

Programação

Sexta-feira (20/3)

13h – Abertura para o público

13h às 15h55min – 1ª fase Street masculino

16h05min às 18h – 1ª fase Park masculino

18h10min às 19h10min – Repescagem Street masculino

19h10min às 20h10min – Repescagem Park masculino

Sábado (21/3)

9h30min – Abertura para o público

10h às 11h10min – 2ª fase Street masculino

11h20min às 12h30min – 2ª fase Park masculino

13h30min às 14h50min – Semifinal Street feminino

14h50min às 16h – Semifinal Park feminino

16h às 17h10min – Semifinal Street masculino

17h10min às 18h10min – Semifinal Park masculino

20h às 21h – Apresentação Superstars VERT

Domingo (22/3)