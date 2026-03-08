Com melhores notas das semifinais, brasileiros  Luigi Cini e Kalani Konig buscam título mundial de skate park

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Cini liderou semifinais. Pablo Vaz / STU/Divulgação

O curitibano Luigi Cini e o catarinense Kalani Konig foram os grandes destaques das baterias semifinais da modalidade Park do Campeonato Mundial de Skate, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo.

No sábado (7), eles avançaram para a final com as maiores notas entre oito que seguem na disputa do título, que acontece neste domingo (8), às 16 horas e 10 minutos.

Konig foi o nome da primeira bateria da semifinal, arrancando dos juízes uma nota muito alta logo na primeira de suas três voltas (89,00). Nem mesmo o bicampeão olímpico Keegan Palmer foi capaz de superá-lo.

— Sem palavras para descrever esse momento. Estou muito feliz por acertar a volta que eu queria. Muito legal ter essa vibe da galera aqui de São Paulo. Foi uma das coisas que mais me ajudou. E eu alterei minha linha de ontem pra hoje. Consegui melhorar duas manobrinhas para conseguir tirar essa nota. Vi que os juízes estavam valorizando muito andar no corrimão. E acabei dando o ‘Backside Smith’ e acho que eles gostaram bastante, além do ‘Nose Grind' — comentou Kalani.

Já na segunda bateria, Luigi Cini errou a primeira manobra de sua primeira volta, mas voou na segunda, cravando tudo que imaginou. Com nota 89,79 que nenhum outro skatista foi capaz de atingir, nem mesmo o atual líder do ranking mundial, o espanhol Egoitz Bijueska, o paranaense atingiu a liderança.

— Toda vez que um brasileiro vai dropar ali, é uma energia sem igual. É sempre uma galera muito gente boa que comparece para assistir aos campeonatos pelo mundo, mas aqui não tem comparação, aqui é outro nível. E poder chegar à final em primeiro, e junto com um dos meus melhores amigos, que é o Kalani, do qual sou fã, é sensacional. Ele quebrou tudo e também ganhou a bateria dele. Foi mágico! — comemorou Cini.

Confira os finalistas:

Kalani Konig foi o segundo. Pablo Vaz / STU/Divulgação