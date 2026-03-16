Com Mbappé e Bellingham, Real Madrid divulga lista para jogo decisivo com o City na Champions

Com a vaga praticamente encaminhada às quartas de final da Champions League após os 3 a 0 sobre o Manchester City no Santiago Bernabéu, pelo duelo de ida das oitavas, o Real Madrid divulgou nesta segunda-feira os relacionados para o confronto de volta com os ingleses. E para este jogo, o técnico Álvaro Arbeloa terá à disposição Mbappé e Bellingham, principais novidades da lista.

O atacante francês, que vinha se recuperando de um problema no joelho, e o meio-campista Bellingham, ausente da equipe nos últimos nove compromissos por estar entregue ao departamento médico, aumentam o leque de opções do treinador merengue para o embate decisivo contra a equipe de Pep Guardiola.

De acordo com informações do jornal espanhol Marca os dois atletas ainda deverão ser avaliados pela comissão técnica. No entanto, a opção de levar a dupla já é um bom indicativo de que o Real Madrid vai poder contar com os dois jogadores caso o time confirme a iminente classificação para próxima fase do mais nobre torneio de clubes da Europa.

A lista traz ainda outras novidades. O defensor Álvaro Carreras também integra o grupo que viajou para Inglaterra, assim como os jovens Mario Rivas e Cestero. A principal ausência é Asencio. O zagueiro não se recuperou das dores musculares.