Com golaços, Arsenal vence Bayer Leverkusen e avança às quartas de final da Champions 

Rice (ao centro) e Eze (D) fizeram os gols do Arsenal. Glyn KIRK / AFP

Líder da primeira fase e também do principal campeonato europeu, o Arsenal correspondeu às expectativas e avançou às quartas de final da Champions League. Nesta terça-feira (17), em Londres, com dois golaços, os ingleses eliminaram o Bayer Leverkusen ao vencer por 2 a 0 — 3 a 1 no agregado.

Os gols foram marcados por Eze e Rice. Nas próxima fase, o Arsenal enfrentará o Sporting, que, mais cedo, conseguiu remontada histórica contra o Bodo/Glimt.

Ainda que não tenha goleado, o time comandado por Mikel Arteta amassou o Bayer. Teve 14 finalizações a mais que os adversários. Numa delas, aos 35 minutos, Eze marcou um golaço na entrada da área, após intensa pressão do Arsenal.

Na etapa final, o domínio dos ingleses seguiu. Aos 17, Rice anotou mais um belo gol, de fora da área, sem chances para Blaswich. Somente após o segundo gol sofrido é que o Bayer conseguiu criar mais chances.

Com o 1 a 1 na ida, os alemães voltam pra casa sem a vaga na bagagem. Leve e jogando o fino da bola, o os Gunners seguem em busca do seu primeiro título da Champions League.

Caso o Liverpool não elimine o Galatasaray na quarta-feira (18), o Arsenal será o único time inglês ainda vivo na competição, já que Chelsea e City foram eliminados nesta terça.

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