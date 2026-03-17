Com dois gols de Vini, Real Madrid volta a vencer City (2-1) e vai às quartas da Champions

O Real Madrid garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira (17), após uma vitória por 2 a 1 no Etihad Stadium contra o Manchester City, que jogou durante boa parte do duelo com dez homens.

Um pênalti por toque de mão de Bernardo Silva, após um chute de Vinícius Júnior aos 17 minutos resultou em cartão vermelho direto para o português, e o próprio atacante brasileiro converteu a cobrança, praticamente garantindo a classificação após a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, na capital espanhola.

Com dez jogadores, o City salvou um pouco de sua honra quando o norueguês Erling Haaland empatou na reta final do primeiro tempo (41'), mas outro gol de Vini nos últimos instantes da partida deu a vitória ao Real Madrid.

O atacante francês Kylian Mbappé voltou a jogar após se recuperar de uma lesão.

Foi a quarta vitória consecutiva do Real Madrid em jogos eliminatórios.

Apesar de ter perdido para o Manchester City na fase de liga, o time 'merengue', quinze vezes campeão europeu, reforçou sua reputação de adversário temido pela equipe comandada por Guardiola, a quem eliminou nas últimas três edições da Liga dos Campeões.

Os madridistas não deram chances ao forte time do City, que já havia perdido por 3 a 0 no Bernabéu, com um hat-trick do uruguaio Fede Valverde.

- Pênalti encaminha classificação -

Nesta terça-feira, tudo correu mais fácil do que o esperado, especialmente depois de um pênalti aos 18 minutos, marcado após um toque de mão de Bernardo Silva. Houve revisão do VAR e o meia português recebem um cartão vermelho direto.

Vinícius acertou a cobrança e se livrou assim da pressão da penalidade desperdiçada no jogo de ida. O brasileiro, que havia acertado a trave momentos antes na jogada que levou ao pênalti, superou o goleiro italiano Donnarumma com um chute rasteiro.

Mas antes do gol que trouxe tranquilidade, Thibaut Courtois brilhou mais uma vez, fazendo defesas cruciais em chutes do espanhol Rodri e de Haaland.

O astro do time da casa marcou seu oitavo gol nesta edição da Liga dos Campeões - o 30º em todas as competições pelo clube - com uma finalização um tanto inusitada após um cruzamento, em uma jogada espetacular do belga Jeremy Doku.

Mas nem Haaland nem Courtois terminariam a partida.

O goleiro do Real Madrid foi substituído pelo ucraniano Lunin por causa de uma lesão sofrida no primeiro tempo, e Guardiola considerou mais prudente tirar seu atacante pensando na final da Copa da Liga Inglesa contra o Arsenal, no domingo.

O segundo tempo, com o time inglês ciente da proximidade de sua eliminação e o Real Madrid sem ambição de garantir a vitória, parecia destinado a permanecer inalterado, apesar de dois gols anulados para o time inglês, ambos por impedimento, e outro de Vini pelo mesmo motivo.

Arbeloa aproveitou a oportunidade para dar alguns minutos ao atacante francês Kylian Mbappé, que quase superou Donnarumma em seu primeiro toque na bola.

Mas, nos momentos finais da partida, foi novamente Vinícius quem balançou a rede ao finalizar um cruzamento de Tchouaméni no meio da área (90'+3).

Outro que sai fortalecido deste confronto é o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que venceu todas as quatro partidas que disputou na principal competição europeia desde que substituiu Xabi Alonso em janeiro.

Após eliminar o City, o Real Madrid provavelmente enfrentará outro adversário difícil nas quartas de final: o Bayern de Munique, que terá que defender uma confortável vantagem de 6 a 1 conquistada no jogo de ida contra a Atalanta, em casa.