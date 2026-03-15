Com 2 gols brasileiros, United vence Aston Villa (3-1) e se consolida em 3º no Inglês

Com dois gols brasileiros e duas assistências de seu capitão Bruno Fernandes, o Manchester United derrotou o Aston Villa por 3 a 1 em Old Trafford, neste domingo (15), se garantindo assim na terceira posição da Premier League com três pontos de vantagem sobre os próprios 'Villans'.

Num escanteio no início do segundo tempo, o meia português encontrou o volante Casemiro, que finalizou de cabeça (52') e 19 minutos depois deu o passe para o também brasileiro Matheus Cunha marcar o seu (71'). Foi a 16ª assistência do português na Premier League nesta temporada.

Este é um novo recorde do clube, uma assistência a mais que a marca de David Beckham na temporada 1999-2000. Benjamin Sesko, então, fez jus à sua reputação de jogador reserva decisivo, marcando o terceiro gol dos 'Red Devils' na reta final (81').

O técnico Michael Carrick, contratado em janeiro, garantiu sua quinta vitória em cinco jogos na liga em Old Trafford. Sua equipe tem agora 54 pontos contra 51 do Aston Villa.

Enquanto isso, o time de Unai Emery obteve mais um resultado decepcionante na Premier League, em meio à disputa das oitavas de final da Liga Europa contra o Lille (vitória por 1 a 0 no jogo de ida).

O cansaço pode ter afetado o time de Birmingham, já que o Manchester United não está participando de competições europeias neste ano e foi eliminado das copas nacionais.

Além disso, sua última partida havia sido apenas dez dias antes (uma derrota para o Newcastle).

Os três pontos conquistados neste domingo aproximam os 'Red Devils' da classificação para a próxima Liga dos Campeões, no momento em que faltam oito rodadas para o fim do Campeonato Inglês.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

Sábado, 14 de março

Sunderland - Brighton 0 - 1

Burnley - AFC Bournemouth 0 - 0

Chelsea - Newcastle 0 - 1

Arsenal - Everton 2 - 0

West Ham - Manchester City 1 - 1

Domingo, 15 de março

Crystal Palace - Leeds 0 - 0

Manchester United - Aston Villa 3 - 1

Nottingham - Fulham 0 - 0

Liverpool - Tottenham

Segunda-feira, 16 de março (horário de Brasília)

(17h00) Brentford - Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 70 31 21 7 3 61 22 39

2. Manchester City 61 30 18 7 5 60 28 32

3. Manchester United 54 30 15 9 6 54 41 13

4. Aston Villa 51 30 15 6 9 40 37 3

5. Chelsea 48 30 13 9 8 53 35 18

6. Liverpool 48 29 14 6 9 48 39 9

7. Brentford 44 29 13 5 11 44 40 4

8. Everton 43 30 12 7 11 34 35 -1

9. Newcastle 42 30 12 6 12 43 43 0

10. AFC Bournemouth 41 30 9 14 7 44 46 -2

11. Fulham 41 30 12 5 13 40 43 -3

12. Brighton 40 30 10 10 10 39 36 3

13. Sunderland 40 30 10 10 10 30 35 -5

14. Crystal Palace 39 30 10 9 11 33 35 -2

15. Leeds 32 30 7 11 12 37 48 -11

16. Tottenham 29 29 7 8 14 39 46 -7

17. Nottingham 29 30 7 8 15 28 43 -15

18. West Ham 29 30 7 8 15 36 55 -19

19. Burnley 20 30 4 8 18 32 58 -26

20. Wolverhampton 16 30 3 7 20 22 52 -30

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