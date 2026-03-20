Colombianos conquistam ouro nas provas de resistência do Pan Júnior de Ciclismo

Os colombianos dominaram as provas de resistência masculina e feminina júnior, do Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada, em Mointería, na Colômbia.
Nesta sexta-feira (20), Juan Esteban Sánchez foi o melhor no percurso de 120,6 km e cruzou a linha de chegada em duas horas, 54 minutos e seis segundos.
A disputa foi acirrada e o chileno Luciano Carrizo foi o segundo, seguido pelo mexicano Santiago García, que acabou beneficiado pela desclassificação do venezuelano Rikeyberth Akvarado, que havia sido o terceiro.
O brasileiro Fábio Braga foi o 33º colocado.
Entre as mulheres, o ouro foi para Salomé Vargas, que cobriu os 67 km em uma hora, 45 minutos e 55 segundos. A prata foi conquistada pela venezuelana Jennifer Lagos, com a também colombiana Estefania Castillo garantindo o bronze.
A brasileira Maitê Coelho, que já conquistou a medalha de ouro na prova do contrarrelógio, finalizou na 12ª posição.