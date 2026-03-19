Colaboradora de projeto de reconstrução na enchente agradece Luís Castro por camisa autografada por Cristiano Ronaldo: "Era o momento"

Karla Mombach agradeceu Luís Castro pela doação, em 2024. Igor Póvoa / Grêmio

A solidariedade e a gratidão não têm prazo de validade. Muito em função disso, um encontro na tarde desta quinta-feira (19), antes de a bola rolar para Grêmio x Vitória, na Arena, permitiu um agradecimento que estava guardado há dois anos.

Para entender, é preciso voltar no tempo. Durante a enchente de 2024, o projeto RS Reconstrução, em Novo Hamburgo, fez uma rifa de uma camisa do Al-Nassr, autografada por, entre outros jogadores do clube, Cristiano Ronaldo.

Karla Mombach, uma das coordenadoras do projeto, explica que a "negociação" para conseguir a camisa foi intermediada, à época, pelo gaúcho Alex Telles, e pelo auxiliar de Luís Castro, Roberto Júnior, o Betinho.

— A gente criou esse grupo em 2024, na enchente, para comprar kits de móveis para o pessoal. Em contato com eles, mandaram a camisa autografada, fizemos uma rifa, e arrecadamos uma grana legal para comprarmos coisas que não faziam parte do kit — conta.

Fim do flashback. Na tarde desta quinta, no Hotel Deville, onde o Grêmio está concentrado para encarar o Vitória no jogo pelo Brasileirão, Karla encontrou Luís Castro e Betinho, para agradecer pela doação.

— Com a vinda dele (Luís Castro) pro Grêmio, eu tive a ideia de agradecer. O vencedor mora no Interior, então foi um evento. Imagina, chegar com uma camisa autografada pelo Cristiano Ronaldo. Achei que era o momento de fazer isso pessoalmente. Foi uma iniciativa minha — conta.

O Projeto RS Reconstrução, sediado em Novo Hamburgo, atendeu mais de 870 famílias na ocasião da enchente de 2024. Veja abaixo um vídeo da ação da rifa: