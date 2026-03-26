COI divulga decisão que exclui atletas trans das Olimpíadas de Los Angeles 

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Pportadora do gene SRY, Imane Khelif está proibida de competir pelas novas regras. Mahd Rasfan / AFP

O Comitê Olímpico Internacional (COI) condicionou nesta quinta-feira (26) a participação nas provas femininas dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 à realização de testes cromossômicos, já utilizados entre 1968 e 1996 no movimento olímpico.

A admissão nas competições femininas "está agora reservada a pessoas do sexo biológico feminino", que não sejam portadoras do gene SRY, explicou o COI em comunicado, após reunião de seu comitê executivo.

A entidade revoga assim as regras estabelecidas em 2021, que permitiam a cada federação definir sua própria política, e passa a excluir tanto atletas transgênero quanto grande parte das atletas intersexo, que apresentam variações genéticas naturais e foram consideradas meninas desde o nascimento.

Essa nova política, a primeira grande medida da presidente zimbabuense Kirsty Coventry desde sua eleição há um ano à frente do COI, será aplicada a partir dos Jogos de 2028 e "não é retroativa".

Dessa forma, não fica em risco a medalha de ouro conquistada nos Jogos de Paris pela boxeadora argelina Imane Khelif, que reconheceu ser portadora do gene SRY, embora tenha nascido como menina e tenha defendido sua identidade feminina diante de questionamentos.

A responsabilidade pela realização dos testes caberá às federações internacionais e às instituições esportivas nacionais. Os exames serão feitos por meio de saliva, raspado bucal ou amostra de sangue e deverão ser realizados "uma única vez na vida do atleta", informou o COI.

A medida já está em vigor desde o ano passado em três modalidades: atletismo, boxe e esqui, embora sua aplicação enfrente dificuldades práticas e legais.

Imane Khelif desistiu de disputar a Copa do Mundo de boxe de 2025, em Eindhoven, na Holanda, por conta dessa polêmica, e iniciou uma batalha na justiça esportiva, tendo inclusive um recurso negado pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

Interferência dos EUA

Assim como na Copa do Mundo, envolvida com polêmicas por conta de determinações do presidente do EUA Donald Trump, os Jogos Olímpicos podem se encaminhar para esse rumo.

Em 2025, o presidente estadunidense proibiu atletas transgêneros de competir em eventos escolares, universitários e profissionais na categoria feminina no país.

Na oportunidade, Trump que assinou o documento "mantendo os homens fora dos esportes ⁠femininos" disse que não permitiria que atletas transgêneros competissem nos ​Jogos de Los Angeles.

Retorno de regra

O COI já havia adotado testes cromossômicos de verificação de sexo entre 1968 e os Jogos Olímpicos de Atlanta-1996, antes de abandoná-los em 1999 sob pressão da comunidade científica, que questionava sua validade, e de sua própria comissão de atletas.