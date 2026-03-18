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COB realiza Fórum Mulher no Esporte e reforça compromisso com a equidade de gênero

Evento reuniu atletas, gestores e especialistas para debater práticas e políticas que promovam a equidade de gênero no esporte

Zero Hora

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