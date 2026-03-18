COB realiza Fórum Mulher no Esporte e reforça compromisso com a equidade de gênero

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A terceira edição do Fórum Mulher no Esporte, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) em Brasília nesta terça-feira (17), reuniu lideranças do esporte, atletas, gestores e representantes de instituições para discutir caminhos concretos para ampliar a equidade de gênero no esporte.

Em uma série de painéis foram abordados temas como governança, representatividade, participação masculina no debate e iniciativas do setor privado para fortalecer a presença feminina dentro e fora das arenas esportivas.

— Eu sempre gosto de falar com as mulheres num tom de encorajamento, de que podemos sim estar onde quisermos estar. E merecemos isso. Mas precisamos nos preparar. Os nossos desafios vão ser sempre muito maiores, de convencimento, de nos provar. Vivemos isso diariamente — disse Yane Marques, vice-presidente do COB.

Annamarie Phelps, atleta olímpica de remo em 1996 e presidente do Secretariado do IWG (International Working Group on Women and Sport) ressaltou a importância das mulheres estarem em esferas com poder de decisão.

— É essencial que tenhamos mulheres nas instâncias de decisão, e não apenas mulheres brancas, ou que tenham o mesmo olhar. Precisamos de pessoas com diferentes experiências de vida, porque elas trazem uma perspectiva diferente e isso ajudar a tomar as melhores decisões para todos —disse a britânica.

Painéis

A abertura do evento trouxe uma reflexão sobre o papel do Movimento Olímpico na promoção da igualdade de gênero. Especialistas e dirigentes destacaram a importância de transformar compromissos institucionais em ações práticas, discutindo temas como liderança feminina, governança e criação de ambientes esportivos mais seguros e inclusivos para mulheres.

O segundo painel destacou a importância do engajamento masculino nas iniciativas voltadas à igualdade de gênero. O debate apontou que a participação ativa dos homens em cargos de liderança, gestão e tomada de decisão é essencial para acelerar mudanças estruturais e fortalecer políticas que promovam ambientes mais inclusivos no esporte.

A representatividade feminina também esteve no centro das discussões. Em um dos painéis, especialistas analisaram como mídia, marcas e instituições influenciam a forma como as mulheres são retratadas no esporte e na sociedade, defendendo a substituição de estereótipos — como o rótulo de “musas” — por narrativas que valorizem o desempenho, a liderança e o protagonismo das atletas.