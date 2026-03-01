Clube mineiro anuncia atacante que marcou o gol do Gre-Nal 430

Formado na base do Grêmio, Chú fez um golaço naquele 1 a 0 de 2021. Jeff Botega / Agencia RBS

Formado nas categorias de base do Grêmio, Léo Chú tem um novo clube para a temporada de 2026. O atacante foi anunciado, neste domingo (1º), pelo Athletic-MG, que disputará a Série B do Brasileirão neste ano.

Chú atuava pelo Alverca, de Portugal, e chega ao clube mineiro por empréstimo. Antes, o atacante teve passagens por Ceará e EUA (FC Dallas e Seattle Sounders).

Com a camisa do Grêmio, ficou marcado por fazer o gol da vitória gremista no Gre-Nal 430, na Arena. No confronto, entrou no lugar de Diego Souza e precisou de apenas oito minutos para marcar.

Ele recebeu a bola perto da meia-lua, cortou para o pé direito e acertou um belo chute de fora da área. O gol decretou a vitória gremista e colocou o time na liderança do campeonato. No mesmo ano, o Grêmio conquistou o Gauchão.