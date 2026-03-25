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Clube gaúcho cobra R$ 5 milhões do Fluminense na Justiça por dívida envolvendo zagueiro da Seleção Brasileira 

Equipe formadora, PRS cobra judicialmente valor referente à venda de Roger Ibañez em 2019

Luis Gustavo Santos

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