Clube gaúcho cobra R$ 5 milhões do Fluminense na Justiça por dívida envolvendo zagueiro da Seleção Brasileira 

Gaúcho de Canela, Ibañez é uma das novidades na convocação da Seleção Brasileira. Mailson Santana / Fluminense,Divulgação

Desde 2020, o PRS Futebol Clube, equipe gaúcha voltada à formação de atletas, cobra do Fluminense, na Justiça, o pagamento de uma porcentagem da venda do zagueiro Roger Ibañez à Atalanta, da Itália, em 2019.

Segundo um dos donos da equipe, Edmilson Silva, o valor atualizado da dívida, incluindo correção monetária, juros e honorários advocatícios, é de R$ 5 milhões.

— O Fluminense não foi correto com a gente. Foi a primeira vez que eu tive que entrar na justiça para cobrar um clube. Nós não recebemos e os nossos parceiros no negócio também não recebem — afirma Edmilson, que também foi treinador de Ibañez na época de PRS.

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Gaúcho de Canela, Ibañez é uma das novidades na convocação da Seleção Brasileira para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta a França nesta quinta-feira (26) e a Croácia na próxima terça-feira (31).

Entenda a dívida

Em 2018, o PRS negociou 70% dos direitos de Ibañez com o Fluminense por R$ 700 mil. De acordo com Edmilson, esse valor não foi pago pelos cariocas. Um ano depois, em 2019, o Tricolor negociou o zagueiro com a Atalanta por 4 milhões de euros (cerca de R$ 17,2 milhões na cotação da época). A porcentagem do PRS também não teria sido repassada ao clube. Depois tratativas na justiça, ficou acordado que o Fluminense pagaria 700 mil euros (R$ 3 milhões) ao PRS em duas parcelas, de 400 mil euros e 300 mil euros, respectivamente.

Após receber apenas a primeira parcela, o time gaúcho moveu uma ação contra os cariocas para cobrar o restante. Os credores cobram cerca de R$ 5 milhões no total.

— O PRS é um projeto social. Somos um clube formador que tem o objetivo de tirar crianças das ruas e dar oportunidades no futebol. O dinheiro não entra e fica complicado de disputar as competições. É muito difícil, esse dinheiro do Fluminense mudaria o jogo — desabafa Edmilson.