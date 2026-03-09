Clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro se torna o jogo com mais expulsões da história do futebol brasileiro

O clássico que decidiu o Mineiro ficou marcado por confusões. O Cruzeiro conquistou o título, com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG. No final do jogo, houve uma briga generalizada e 23 atletas foram para a rua. A partida entrou para a história como a com mais expulsões na história do futebol brasileiro.
Tudo começou quando o goleiro Éverson e o atacante Christian se desentenderam, aos 51 minutos do segundo tempo. O defensor prensou o jogador cruzeirense no chão, com o joelho, e aí se iniciou todo o atrito.
Troca de socos, voadora, chutes. Tudo aconteceu no clássico mineiro, gerando as expulsões de 12 jogadores do Cruzeiro e 11 do Atlético-MG (veja a lista abaixo).
História
As 23 expulsões fizeram com que o clássico entrasse para a história, superando o duelo entre Portuguesa e Botafogo, em 1954. Na ocasião, 22 jogadores receberam o cartão vermelho.
Em relação ao recorde mundial, Cruzeiro e Atlético-MG ficaram distantes. Em 2011, os argentinos Claypole e Victoriano Arenas disputaram um jogo que terminou com 36 jogadores na rua.
Lista de expulsos no clássico mineiro
- Éverson (goleiro do Atlético-MG)
- Christian (atacante do Cruzeiro)
- Fabrício Bruno (zagueiro do Cruzeiro)
- Renan Lodi (lateral do Atlético-MG)
- Lucas Romero (volante do Cruzeiro)
- Gabriel Delfim (goleiro do Atlético-MG)
- Kaio Jorge (atacante do Cruzeiro)
- João Marcelo (zagueiro do Cruzeiro)
- Junior Alonso (zagueiro do Atlético-MG)
- Alan Franco (meia do Atlético-MG)
- Hulk (atacante do Atlético-MG)
- Kauã Prates (lateral do Cruzeiro)
- Lucas Villalba (lateral do Cruzeiro)
- Cássio (goleiro do Cruzeiro)
- Matheus Henrique (volante do Cruzeiro)
- Walace (volante do Cruzeiro)
- Lyanco (zagueiro do Atlético-MG)
- Fagner (lateral do Cruzeiro)
- Ruan (zagueiro do Atlético-MG)
- Alan Minda (atacante do Atlético-MG)
- Gerson (volante do Cruzeiro)
- Ángelo Preciado (zagueiro do Atlético-MG)
- Mateo Cassierra (atacante do Atlético-MG)