Clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro se torna o jogo com mais expulsões da história do futebol brasileiro

Kaio Jorge foi um dos 23 expulsos. RODNEY COSTA / ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O clássico que decidiu o Mineiro ficou marcado por confusões. O Cruzeiro conquistou o título, com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG. No final do jogo, houve uma briga generalizada e 23 atletas foram para a rua. A partida entrou para a história como a com mais expulsões na história do futebol brasileiro.

Tudo começou quando o goleiro Éverson e o atacante Christian se desentenderam, aos 51 minutos do segundo tempo. O defensor prensou o jogador cruzeirense no chão, com o joelho, e aí se iniciou todo o atrito.

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Troca de socos, voadora, chutes. Tudo aconteceu no clássico mineiro, gerando as expulsões de 12 jogadores do Cruzeiro e 11 do Atlético-MG (veja a lista abaixo).

História

As 23 expulsões fizeram com que o clássico entrasse para a história, superando o duelo entre Portuguesa e Botafogo, em 1954. Na ocasião, 22 jogadores receberam o cartão vermelho.

Em relação ao recorde mundial, Cruzeiro e Atlético-MG ficaram distantes. Em 2011, os argentinos Claypole e Victoriano Arenas disputaram um jogo que terminou com 36 jogadores na rua.

Lista de expulsos no clássico mineiro

Éverson (goleiro do Atlético-MG) Christian (atacante do Cruzeiro) Fabrício Bruno (zagueiro do Cruzeiro) Renan Lodi (lateral do Atlético-MG) Lucas Romero (volante do Cruzeiro) Gabriel Delfim (goleiro do Atlético-MG) Kaio Jorge (atacante do Cruzeiro) João Marcelo (zagueiro do Cruzeiro) Junior Alonso (zagueiro do Atlético-MG) Alan Franco (meia do Atlético-MG) Hulk (atacante do Atlético-MG) Kauã Prates (lateral do Cruzeiro) Lucas Villalba (lateral do Cruzeiro) Cássio (goleiro do Cruzeiro) Matheus Henrique (volante do Cruzeiro) Walace (volante do Cruzeiro) Lyanco (zagueiro do Atlético-MG) Fagner (lateral do Cruzeiro) Ruan (zagueiro do Atlético-MG) Alan Minda (atacante do Atlético-MG) Gerson (volante do Cruzeiro) Ángelo Preciado (zagueiro do Atlético-MG) Mateo Cassierra (atacante do Atlético-MG)