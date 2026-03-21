Chuva abre buraco na pista em Goiânia e atrasa programação da MotoGP no Brasil

A programação deste sábado, 21, no Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, em Goiânia, sofreu atraso após um problema na pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Depois do treino classificatório, que teve Fabio Di Giannantonio como pole position, a organização identificou um buraco no asfalto da reta principal causada pelas fortes chuvas que atingem a região.

De acordo com comunicado oficial, "houve uma deformação na superfície do traçado, fora da linha ideal de corrida, provocada pelo movimento do solo". A área já passa por reparos emergenciais.

Responsável pela segurança da categoria, Tome Alfonso explicou que a intenção é liberar a pista ainda neste sábado, caso as condições permitam. "Devido às fortes chuvas dos últimos dias, houve uma depressão na superfície da pista. Já estamos trabalhando no reparo e, se tudo correr bem, poderemos realizar a corrida sprint hoje", afirmou.

Enquanto os trabalhos seguem, a organização readequou a programação. A próxima atividade prevista, assim que a pista for liberada, é justamente a corrida sprint da MotoGP. As sessões classificatórias das categorias Moto2 e Moto3 foram adiadas e ainda não têm novo horário definido.

A sprint estava inicialmente marcada para 15h (de Brasília) e deve ter um atraso estimado em cerca de 20 minutos. Pole position, Di Giannantonio larga na frente, com Marco Bezzecchi e Marc Márquez completando a primeira fila.

INVESTIMENTO DE R$ 250 MILHÕES

O Autódromo Internacional Ayrton Senna passou por uma ampla modernização para receber a MotoGP. O Governo de Goiás investiu R$ 250 milhões na reforma do circuito, que volta a sediar a principal categoria do motociclismo após mais de 20 anos.