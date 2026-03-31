Chicago Bulls dispensa armador por comentários homofóbicos

Jaden Ivey foi dispensado pelos Bulls. Reprodução / Chicago Bulls

O Chicago Bulls dispensou o armador Jaden Ivey nesta segunda-feira (30) por causa de um comentário homofóbico feito nas redes sociais. A demissão ocorreu horas depois da publicação de um longo vídeo onde o atleta falou também sobre outros assuntos.

Na transmissão, que teve uma duração de 45 minutos, ele criticou a NBA por promover o mês do Orgulho LGBTQIA+. Em certo trecho da transmissão o atleta de basquete classificou a iniciativa como a celebração da "injustiça".

— O mundo pode proclamar a comunidade LGBTQIA+, certo? Eles procmama o Mês do Orgulho e a NBA também. Eles mostram isso ao mundo. Eles dizem: "Venham se juntar a nós no Mês do Orgulho, para celebrar a injustiça". Eles proclamam isso nos outdoors. Eles proclamam isso nas ruas. Injustiça — disse.

Em uma outra live na noite de segunda-feira, Ivey usou as redes sociais para questionar o motivo de sua dispensa da equipe de Chicago.

— Disseram que a minha conduta é prejudicial à equipe. Por que ele simplesmente não disseram: "não concordamos com a posição dele sobre LGBTQ"? Por que não disseram isso?... Como essa conduta é prejudicial à equipe? O que eu fiz à equipe? O que eu fiz aos jogadores? — prosseguiu.

Os Bulls adquiriram Ivey do Detroit Pistons. Ele teve um bom início até sofrer com problemas no joelho. Fora dos primeiros 15 jogos desta temporada, o armador participou de apenas quatro partidas pelo Chicago e sua última aparição foi no dia 11 de fevereiro.