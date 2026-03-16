Chelsea é punido em R$ 75 milhões por violar regra da Premier League e pode sofrer transfer ban

A Premier League divulgou nesta segunda-feira punições ao Chelsea por irregularidades financeiras que foram praticadas na gestão anterior do clube após uma investigação feita pela entidade. As infrações aconteceram no período que corresponde a 2011 e 2018.

As multas ao clube londrino totalizam o montante de 10,5 milhões de libras (algo em torno de R$ 75,2 milhões) de acordo com a sentença estabelecida. O valor é semelhante à punição imposta pela Uefa em 2023 pelo mesmo caso.

O clube recebeu ainda uma punição suspensa, que prevê a proibição de contratar jogadores por um ano caso voltem a violar as regras nos próximos dois anos.

Os acordos de sanção foram firmados depois que o Chelsea relatou voluntariamente possíveis violações à Federação Inglesa de Futebol (FA), que vieram à tona em 2022, quando os investidores americanos Todd Boehly e Clearlake Capital lideraram um consórcio para comprar a participação do ex-proprietário Roman Abramovich.

"Foi constatado que, entre 2011 e 2018, pagamentos não divulgados por terceiros associados ao clube foram feitos a jogadores, agentes não registrados e outros terceiros", disse a liga em um comunicado. "Esses pagamentos não foram divulgados às autoridades reguladoras do futebol na época, incluindo a Premier League", completa o informe

A Liga afirmou que os pagamentos "constituíram uma violação da exigência de agir de boa-fé perante a liga". A investigação também avaliou uma violação das Regras de Desenvolvimento de Jovens da Premier League, referente ao registro de jogadores da base por nove meses, além de multa de 750 mil libras (R$ 5,2 milhões).