Chelsea é multado em 10 milhões de libras por irregularidades financeiras

O Chelsea foi multado em 10 milhões de libras esterlinas (R$ 69,5 milhões pela cotação atual) devido a pagamentos não declarados a jogadores e agentes não oficiais durante a era do ex-proprietário Roman Abramovich, anunciou a Premier League nesta segunda-feira (16).

O clube londrino havia revelado voluntariamente os fatos no momento em que foi comprado pelo empresário americano Todd Boehly, em 2022, um fator que a liga inglesa levou em consideração.

A investigação realizada estabeleceu que, "entre 2011 e 2018, foram feitos pagamentos não declarados procedentes de partes terceiras vinculadas ao clube a jogadores, a agentes não registrados e a outros terceiros", escreveu a Premier League em comunicado.

"Esses pagamentos foram realizados em benefício do Chelsea e deveriam ter sido considerados como efetuados pelo clube", acrescenta a nota.

O acordo anunciado nesta segunda-feira entre as duas partes também prevê uma proibição de um ano de contratar jogadores para o time principal, uma punição que permanece em suspenso pelos próximos dois anos.

O Conselho da Premier League levou em consideração "o fato de o próprio clube ter tomado a iniciativa denunciar os fatos, reconhecido as violações e demonstrado cooperação excepcional ao longo da investigação".

Em um outro processo, que também remonta à era Abramovich, o Chelsea deverá pagar uma multa de 750 mil libras (R$ 5,2 milhões) e está proibido, por nove meses, de registrar em suas categorias de base jogadores de outros clubes da Premier League ou de divisões inferiores.

Nesse caso, o clube também revelou "violações das normas de formação" de jogadores, segundo a Premier League, cometidas por um ex-funcionário entre 2019 e 2022.