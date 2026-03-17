Champions League: veja os primeiros times que carimbaram vaga nas quartas de final

Quatro equipes garantiram, nesta terça-feira (17), vagas para as quartas de final da Champions League. Sporting, Arsenal, PSG e Real Madrid já estão entre os oito melhores da Europa, enquanto os outros quatro classificados serão conhecidos nesta quarta (18).
Um confronto já está garantido. O Sporting conseguiu uma remontada contra o Bodo/Glimt, após sofrer 3 a 0 na Noruega. Na partida em Lisboa, o clube português repetiu o placar da ida no tempo normal. Na prorrogação, dois gols garantiram o Sporting nas quartas.
O adversário será o Arsenal, que confirmou o favoritismo sobre o Bayer Leverkusen. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1, já na volta, em Londres, o clube inglês fez 2 a 0.
Os outros ingleses, no entanto, não tiveram a mesma competência. O Manchester City jogou em casa e precisava reverter o 3 a 0 sofrido em Madri. Porém, ainda no primeiro tempo teve Bernardo Silva expulso por colocar o braço na bola para evitar o gol.
Na cobrança, Vinícius Júnior converteu e abriu o placar. Haaland até chegou a empatar, mas, no final da partida, o atacante brasileiro garantiu a vitória por 2 a 1.
A tendência é de que o Real Madrid enfrente nas quartas de final o Bayern de Munique, que venceu a Atalanta por 6 a 1 no jogo da ida, na Itália. Os alemães jogam em casa nesta quarta e podem perder por até cinco gols de diferença.
O outro inglês que caiu nas oitavas foi o Chelsea. Após o 5 a 2 na ida, em Paris, o clube inglês jogou em casa, mas foi engolido pelo PSG. Vitória de 3 a 0 dos atuais campeões da Champions, que aguardam Liverpool ou Galatasaray. Os turcos venceram a ida por 1 a 0, mas a volta será na Inglaterra.
Classificados para as quartas de final da Champions
- Sporting (venceu o Bodo por 5 a 3 no agregado)
- Arsenal (venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 1 no agregado)
- Real Madrid (venceu o Manchester City por 5 a 1 no agregado)
- PSG (venceu o Chelsea por 8 a 2 no agregado)
Jogos de quarta-feira
- 14h45min - Barcelona x Newcastle (1 a 1 na ida)
- 17h - Tottenham x Atlético de Madrid (5 a 2 para o Atlético na ida)
- 17h - Liverpool x Galatasaray (1 a 0 para o Galatasaray na ida)
- 17h - Bayern de Munique x Atalanta (6 a 1 para o Bayern na ida)