Cesta nos segundos finais garante vitória do União Corinthians sobre o Cruzeiro

Uma cesta do armador estadunidense Nate Barnes, a cinco segundos do final, garantiu ao União Corinthians sua 17ª vitória em 31 jogos na fase classificatória do Novo Basquete Brasil (NBB).
Nesta quinta-feira (19), o time de Santa Cruz do Sul foi a Belo Horizonte e derrotou o Cruzeiro, por 67 a 66, e se manteve na 11ª colocação.
O jogo foi complicado para a equipe gaúcha, que liderou o primeiro quarto (19 a 13), mas levou a virada no segundo (25 a 14) e foi para o intervalo perdendo por 38 a 33.
A liderança do Cruzeiro foi ampliada no terceiro quarto e o time da casa passou a liderar por sete pontos (58 a 51).
Impulsionado pelas atuações de outros dois estadunidenses, o ala-pivô Jeremy Hollowell, que anotou um duplo-duplo de 13 pontos e 12 rebotes, e o pivô Devon Scott, que igualmente terminou com dígitos duplos em dois fundamentos (18 pontos e 13 rebotes), o time gaúcho conseguiu virar o marcador.
Autor da cesta decisiva, Barnes encerrou a partida com 16 pontos e seis assistências.
O União Corinthians voltará a jogar na próxima terça-feira (24), em Santa Cruz do Sul, diante do Botafogo (RJ), que está em 17º lugar.
Outros resultados:
- Flamengo (RJ) 80 x 75 Pinheiros (SP)
- Minas Tênis Clube (MG) 81 x 75 Caxias do Sul Basquete (RS)
- Sesi-Franca (SP) 114 x Unifacisa (PB)
- Paulistano (SP) 91 x 77 Fortaleza/Basquete Cearense (CE)