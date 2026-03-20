César Cielo felicita australiano que quebrou seu recorde mundial: "Natação super rápida, incrível"

Cielo é o principal nome da natação brasileira. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Um dos maiores nomes da natação, o César Cielo, campeão olímpico dos 50 metros livre em Pequim 2008 e único tricampeão mundial da prova (2009, 2011 e 2013) cumprimentou o australiano Cameron McEvoy, que nesta sexta-feira (20) quebrou o recorde mundial que pertencia ao brasileiro desde dezembro de 2009.

"Parabéns, Cam(Cameron). Natação super rápida. Incrível. Vi uma frase há algum tempo que resume perfeitamente o que você tem feito.

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"Você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne o modelo existente obsoleto. Parabéns", escreveu Cielo em suas redes sociais.

Atual campeão olímpico dos 50 metros, o australiano de 31 anos venceu o Aberto da China, em Shenzen, com o tempo de 20seg88 e derrubou a marca que pertencia a César Cielo, que nadou 20seg91, em São Paulo.