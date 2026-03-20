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César Cielo felicita australiano que quebrou seu recorde mundial: "Natação super rápida, incrível"

Cameron McEvoy venceu o Aberto da China com 20s88, superando o recorde de César Cielo de 20s91, que durava desde 2009

André Silva

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