CBV define tabela das quartas de final da Superliga feminina

Após o encerramento da fase classificatória da Superliga feminina e a definição dos confrontos de quartas de final, a Confederação brasileira de Voleibol (CBV) detalhou a tabela de jogos.
Os confrontos que irão definir os semifinalistas serão disputados entre os dias 30 de março e 8 de abril. Líder da primeira fase, com 19 vitórias e apenas três derrotas, o Sesc RJ Flamengo vai encarar o Mackenzie (MG), que venceu nove das 22 partidas que disputou.
Segundo colocado, com 18 vitórias e quatro derrotas, o Minas Tênis Clube vai enfrentar o Vôlei Maringá (PR), que venceu 10 dos 22 jogos. Já o atual campeão, o Osasco Voleibol Clube, terceiro na fase de classificação com 16 vitórias e seis derrotas, vai ter pela frente o Fluminense, sexto com 14 vitórias e oito derrotas.
Um dos candidatos ao título, o Praia Clube (MG), quarto com 16 vitórias e seis derrotas, irá enfrentar o Sesi-Vôlei Bauru, vice-campeão da última edição, e que foi o quinto com 14 vitórias em 22 partidas.
As duas equipes rebaixadas para a Superliga B foram o Tijuca Tênis Clube (RJ) e o Renasce Vôlei Sorocaba (SP), que haviam subido de divisão nesta temporada.
Na Superliga B, as vagas para a divisão principal ficaram com o Pinheiros (SP) e o Abel Moda Vôlei, de Brusque (SC).
Veja a tabela de jogos das quartas de final:
Sesc RJ Flamengo (RJ) x Mackenzie (MG)
- 31/3 – 18h – Belo Horizonte
- 3/4 – 18h – Rio de Janeiro
- 8/4 – 18h – Rio de Janeiro - * se necessário
Minas Tênis Clube (MG) x Vôlei Maringá (PR)
- 31/3 – 21h – Belo Horizonte
- 3/4– 21h – Maringá
- 8/4 - 21h – Belo Horizonte - * se necessário
Osasco (SP) x Fluminense (RJ)
- 30/3 – 21h – Osasco
- 2/4 – 21h – Rio de Janeiro
- 7/4 – 21h – Osasco - * se necessário
Praia Clube (MG) x Sesi-Vôlei Bauru (SP)
- 30/3 – 18h – Uberlândia
- 2/4 – 18h – Bauru
- 7/4 – 18h – Uberlândia - * se necessário