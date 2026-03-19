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CBF define data do sorteio da quinta fase da Copa do Brasil; veja quando Grêmio e Inter conhecerão seus adversários

Datas-bases dos confrontos são entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta)

Zero Hora

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