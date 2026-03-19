CBF define data do sorteio da quinta fase da Copa do Brasil; veja quando Grêmio e Inter conhecerão seus adversários

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (18) que sorteará os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil na próxima segunda (23), na sede da entidade no Rio de Janeiro. No evento, Grêmio e Inter conhecerão seus primeiros adversários na competição.
Além da competição masculina, a feminina também terá a definição dos jogos da primeira fase do torneio. Os sorteios, que também definem os mandos de campo, serão realizados a partir das 14h.
Para definição das partidas, serão divididos dois potes: 16 melhores ranqueados enfrentam os 16 piores. A quinta fase é a primeira a ser disputada em jogos de ida e volta. As datas-bases dos confrontos são entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).
A quarta fase da modalidade masculina foi disputada nesta semana e definiu os 12 classificados, que receberão a entrada das 20 equipes da Série A, totalizando 32 times.
Veja os clubes confirmados na quinta fase
POTE 1
- Flamengo
- Corinthians
- Palmeiras
- Atlético-MG
- São Paulo
- Fluminense
- Botafogo
- Athletico-PR
- Bahia
- Vasco
- Cruzeiro
- Grêmio
- Fortaleza
- Inter
- Bragantino
- Santos
POTE 2
- Vitória
- Ceará*
- Coritiba
- Mirassol
- Chapecoense
- Remo
- Paysandu*
- Operário-PR*
- Athletic*
- Confiança*
- Atlético-GO*
- CRB*
- Jacuipense*
- Juventude*
- Goiás*
- Barra*
* Classificados da quarta fase
Novo regulamento
Nesta edição, CBF ampliou o número de participantes da Copa do Brasil, passando de 92 para 126 clubes. As quatro primeiras fases da competição são disputadas em jogo único, enquanto a partir da quinta fase haverá confrontos de ida e volta. Outra novidade é que a final de 2026 será realizada em partida única, no dia 6 de dezembro.
Na primeira fase, participaram 28 equipes sem colocação ou mal posicionadas no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Os 14 classificados se juntaram a outros 74 times. Na terceira fase, entrararam os campeões da Copa Verde, da Série C, da Série D e da Copa do Nordeste (neste caso, o Confiança herdou a vaga do Bahia, vice-campeão).
Entre as mulheres
A edição feminina da competição conhecerá os confrontos da fase preliminar e da primeira fase. O certame aumentou para 66 participantes, reunindo clubes das três divisões nacionais, sua quantidade de jogos (de 64 para 72) foi incrementada, assim como o número de datas (de oito para 11).
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