CAS recebe recurso de Senegal por título da Copa Africana dado a Marrocos e quer decisão rápida

A final da Copa Africana das Nações ocorreu no dia 18 de janeiro, mas a competição ainda está longe de acabar. Depois de Marrocos entrar na justiça e "tirar" o título de Senegal, a rival revidou e apresentou um recurso nesta quarta-feira na Corte Arbitral do Esporte (CAS) questionando a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) que beneficiou o anfitrião.

Deixando a definição aberta, o CAS prometeu reavaliar a decisão do dia 17 de março da CAF, que disse "respeitar as regras que regem a resolução das disputas relacionadas às competições, em conformidade com a lei", para definir Marrocos o campeão, e prometeu um resposta justa e rápida para determinar para quem vai o título da Copa Africana das Nações.

A confusão começou no fim do segundo tempo, quando os senegaleses não aceitaram a marcação de uma penalidade controversa para Marrocos e resolveram abandonar o campo. Foram 10 minutos de ausência até a retomada da partida, com Brahím Diaz cobrando mal, de cavadinha, e mandando nas mãos de Mendy. Na prorrogação, os senegaleses fizeram 1 a 0 e comemoraram a conquista.

Marrocos apelou ao tapetão e teve uma vitória inicial. Agora, será o CAS, órgão maior do futebol, que definirá. "O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) acusa o recebimento de um recurso interposto pela Federação Senegalesa de Futebol (FSF) contra a Confederação Africana de Futebol (CAF) e a Real Federação Marroquina de Futebol (RFMF). O recurso diz respeito a uma decisão tomada pela CAF em 17 de março de 2026, que declarou a seleção senegalesa derrota na final da Copa Africana de Nações (CAN) Marrocos 2025 por W.O. e concedeu a vitória à seleção marroquina por 3 a 0", revelou o C AS nesta quarta-feira.

"Registrado pelo TAS em 25 de março de 2026, o recurso busca a anulação da decisão da CAF e a declaração da FSF como vencedora da CAN. A FSF também solicita a suspensão imediata do prazo para apresentação do recurso até que os fundamentos completos da decisão da CAF sejam divulgados. A decisão da CAF de 17 de março de 2026 continha apenas o veredicto do Conselho de Apelações da CAF", explicou o CAS.

A Corte Arbitral revelou que um painel de arbitragem da entidade será nomeado para julgar o caso. Senegal terá 20 dias para apresentar uma declaração de recurso contendo seus argumentos jurídicos, assim como Marrocos, para divulgar sua defesa.